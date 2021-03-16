Водителя деблокировали из покореженного «УАЗа»

Водитель «УАЗа» пострадал в ДТП в Кольчугинском районе. Чтобы достать 64-летнего мужчину из покореженного автомобиля, спасатели проводили деблокировку. ДТП произошло сегодня утром на 68-м км автодороги Колокша — Кольчугино — Верхние Дворики. По предварительной информации, водитель «УАЗа», двигаясь в сторону Владимира, не справился с управлением и съехал в кювет. Там «буханка» опрокинулась и врезалась в дерево, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают, полиция проводит проверку.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме установили кнопочный светофор на опасном пешеходном переходе, где автомобиль на большой скорости сбил двух 15-летних школьниц.