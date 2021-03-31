Во Владимирской области разработали первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Примечательно, что препарат разработали во Владимирской области. Над ним трудились ученые федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», расположенного в Юрьевце. Вакцина получила название «Карнивак-Ков». Она уже протестирована на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных.

— Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу, — цитирует РИА Новости замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова.

Исследования продолжаются, сейчас ученые выясняют, на какой срок вырабатывается иммунитет после укола. По словам Савенкова, антитела к коронавирусу сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.

Массовое производство вакцины может начаться уже в апреле.

Первоначально считалось, что животные не восприимчивы к коронавирусу. Однако случаи заболевания были зарегистрированы во многих странах. В России официально пока установлены лишь два факта заражения кошек коронавирусом. Они произошли в Москве и Тюмени. Ученые уверены, что применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса.

Ранее «Призыв» сообщал, что до полной иммунизации населения во Владимирской области пока далеко. Для выработки коллективного иммунитета должны привиться или переболеть, как минимум, 60% человек.