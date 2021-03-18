Во Владимире назвали лучшие школы и детские сады

Во Владимире определили лучшие образовательные учреждения города по итогам прошлого года. Школ в списке девять. Лидирующие позиции в рейтинге сохранили школы № 36, 25, 2 и 32. Остальные 5 учреждений улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом. Это школы №№ 9, 2, 49, 22, 28, 32.

В списке образцовых детских садов — 10 учреждений. Среди лидеров три новичка. Это детские сады № 62, 24 и 48. А вот садик № 109, становившийся лидером на протяжении последних трёх лет, уступил пальму первенства садику № 7.

Рейтинг образовательных учреждений опубликовало управление образования Владимира.

При оценке качества образования в школах учитывались успехи воспитанников, результаты экзаменов и олимпиад, а также достижения самого учреждения — победы в конкурсах различного уровня.

Среди критериев оценки школ и садиков также значатся обеспеченность кадрами, воспитательная работа с учащимися. Учли и состояние материально-технической базы учреждения: использование современных мультимедийных технологий, соблюдение санитарных требований, содержание зданий и территорий, сроки подготовки к новому учебному году и отопительному периоду.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в новых владимирских микрорайонах Веризино и Полянка вот-вот откроются корпуса детского сада. Родителям даже путёвки дали. Только почему-то не в то учреждение, что под окнами, а в то, что подальше.