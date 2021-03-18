Владлена, Владоша, Влуша. Владимирцы выбирают имена мещерским зубрам

Сотрудники национального парка «Мещера» предлагают пользователям социальных сетей поучаствовать в выборе имен для самок зубров – обитателей вольерного комплекса в деревне Савинская Гусь-Хрустального района. Сейчас там живут 6 редких парнокопытных. И только самец назван Мереском. Четыре взрослые самки и теленок женского пола в ожидании имени.

Принять участие в обсуждении могут все желающие. Сделать это можно, оставив свой комментарий в официальной группе национального парка «Мещера». Но есть условие. Все имена для самок должны начинаться с букв «Вл». Почему так? Сотрудники «Мещеры» объяснили «Призыву», что в международной племенной книге зубра остались свободными только сочетание этих букв. Мереск, например, появился на свет в Окском заповеднике, а там дают имена зубрам на букву «М».

— Чтобы не стеснять фантазию рамками реально существующих слов, предлагаем пофантазировать и придумать красивые, ласковые имена, которые послужат добрым знаком на всю их жизнь, — предлагают сотрудники нацпарка.

Имена зубрам выберут 1 апреля.

А пока пользователи уже активно предлагают свои варианты. Среди них Влуша, Власка, Владоша и многие другие.

Ранее «Призыв» рассказывал, как и когда можно посетить вольерный комплекс с зубрами в деревне Савинская. Увидеть редких животных можно только с сопровождающим, в противном случае вход на территорию питомника запрещен.