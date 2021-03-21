Владимирцы покупают «вторичку» дешевле суровых челябинских парней

Цены на квартиры вторичного рынка во Владимирской области признаны одними из самых низких по исследованиям Сбербанка. «Двушку» площадью 45 квадратных метров здесь в среднем можно купить за 1,7 миллиона рублей. Дешевле жильё предлагают только в Ингушетии, где средняя стоимость готовых квартир начинается от миллиона рублей. Сразу после нас идут Челябинская, Брянская, Саратовская, Псковская области Марий Эл с Калмыкией, где квартиры на вторичном рынке стоят от 1,8 миллионов рублей.

Достаточно зайти на сайт одного из крупнейших агентств недвижимости Владимира, чтобы узнать, какие это квартиры. Старый жилищный фонд — двухэтажные или трехэтажные дома 1950-1960 годов, постройки в спальных районах и присоединенных территориях Владимира. Внутри квартир — самый обычный ремонт без встроенной техники, с центральным отоплением и водопроводом. Площадь продаваемых квартир — до 42 квадратных метров. Те, что больше, стоят дороже – около 1,9 миллионов рублей.

Что касается первичного рынка — самые низкие цены не у нас.

В лидерах доступности новых квартир, по версии финансово-кредитного учреждения, — Брянская, Смоленская, Саратовская, Псковская, Ивановская и Оренбургская области, а так же, как ни странно, Адыгея. Диапазон цен там — от 1,7 до 1,9 миллионов рублей. Это 37,7 — 42,4 тысячи рублей за квадратный метр жилого помещения той же стандартной площади — 45 метров.

Регион-33 в перечень дешевых не вошел. Что странно, поскольку Владимирстат утверждает, что средняя стоимость жилья у нас равна 34,5 тысячам рублей за квадратный метр. У агентств недвижимости другие данные — самая дешевая «первичка» идёт от 43 тысяч рублей за «квадрат».

Справка. В 2020 году во Владимирской области введено в эксплуатацию 726,2 тысяч квадратных метров жилья. Построено 7697 квартир. На 3% меньше, чем годом ранее. Риэлторы сообщают, что цены на жилье существенно выросли. Одна из главных причин — низкие ставки по ипотеке. Они обусловили рост спроса даже среди тех, кто ещё недавно и не мечтал о своем жилье.