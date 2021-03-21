Новостройки возводят в Добром

Владимирцы покупают «вторичку» дешевле суровых челябинских парней

Сбербанк проанализировал цены на жильё

Цены на квартиры вторичного рынка во Владимирской области признаны одними из самых низких по исследованиям Сбербанка. «Двушку» площадью 45 квадратных метров здесь в среднем можно купить за 1,7 миллиона рублей. Дешевле жильё предлагают только в Ингушетии, где средняя стоимость готовых квартир начинается от миллиона рублей. Сразу после нас идут Челябинская, Брянская, Саратовская, Псковская области Марий Эл с Калмыкией, где квартиры на вторичном рынке стоят от 1,8 миллионов рублей.

Достаточно зайти на сайт одного из крупнейших агентств недвижимости Владимира, чтобы узнать, какие это квартиры. Старый жилищный фонд — двухэтажные или трехэтажные дома 1950-1960 годов, постройки в спальных районах и присоединенных территориях Владимира. Внутри квартир — самый обычный ремонт без встроенной техники, с центральным отоплением и водопроводом. Площадь продаваемых квартир — до 42 квадратных метров. Те, что больше, стоят дороже – около 1,9 миллионов рублей.

Что касается первичного рынка — самые низкие цены не у нас.

В лидерах доступности новых квартир, по версии финансово-кредитного учреждения, — Брянская, Смоленская, Саратовская, Псковская, Ивановская и Оренбургская области, а так же, как ни странно, Адыгея. Диапазон цен там — от 1,7 до 1,9 миллионов рублей. Это 37,7 — 42,4 тысячи рублей за квадратный метр жилого помещения той же стандартной площади — 45 метров.

Новостройки возводят в Добром

Новостройки возводят в Добром. Фото «Призыва»

Регион-33 в перечень дешевых не вошел. Что странно, поскольку Владимирстат утверждает, что средняя стоимость жилья у нас равна 34,5 тысячам рублей за квадратный метр. У агентств недвижимости другие данные — самая дешевая «первичка» идёт от 43 тысяч рублей за «квадрат».

Справка. В 2020 году во Владимирской области введено в эксплуатацию 726,2 тысяч квадратных метров жилья. Построено 7697 квартир. На 3% меньше, чем годом ранее. Риэлторы сообщают, что цены на жилье существенно выросли. Одна из главных причин — низкие ставки по ипотеке. Они обусловили рост спроса даже среди тех, кто ещё недавно и не мечтал о своем жилье.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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