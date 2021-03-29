Владимирцы отдали создателю финансовой пирамиды более 700 миллионов

Во Владимирской области возбуждены уголовные дела в отношении создателя финансовой пирамиды. Ее жертвами стали более 1600 жителей региона. Пострадавшие, а это в основном пенсионеры, передали мошенникам свыше 700 миллионов рублей. Обвинение предъявлено экс-руководителю кредитного потребительского кооператива, 61-летнему жителю Москвы, сообщает портал МВД Медиа.

— Мужчина, ранее занимавший пост председателя правления кредитного потребительского кооператива, обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Кроме того, он является подозреваемым в преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организация работала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали сделать денежный вклад и за короткий срок получить высокий доход. В течение нескольких лет обещанные проценты выплачивались, и это помогало привлекать новых клиентов. Как показала проверка, выплата дохода проводилась в основном за счет новых вкладов.

В 2019 году кооператив лишился лицензии, и деньги пайщикам не вернули. По версии следствия, вклады были намеренно выведены через подконтрольные руководителю кооператива структуры.

Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде. На его имущество общей стоимостью 115 миллионов рублей наложен арест.

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