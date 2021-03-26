Владимирцев зовут проверять цены в аптеках

Во Владимирской области возобновили проверки аптечных учреждений. Следят за соблюдением порядка ценообразования на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). Ранее из-за коронавируса действовал мораторий на такие проверки. Сейчас эксперты департамента цен и тарифов изучили ценовую политику уже шести аптек. В эту структуру могут обратиться и сами жители области, если заметят непорядок в аптечных ценах.

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А вот итоги первых проверок. Нарушения обнаружили в аптеке «Лекарь» в Александрове. Специалисты департамента привлекут частника к административной ответственности сразу после того, как прокуратура составит определение. Штрафы грозят довольно внушительные — от 250 до 500 тысяч рублей на должностных лиц и ещё более крупные на юрлиц и ИПшников.

— Законодатель ужесточил ответственность за нарушения. Это ощутимо. Превысил цену на препарат на три рубля, а штраф грозит на 250 тысяч. Стоит отметить, что в ходе проверок не было выявлено ни одного случая превышения цена на препараты, которые применяют при лечении коронавирусной инфекции, — отметила директор департамента госрегулирования цен и тарифов Мария Новоселова.



Жители могут самостоятельно контролировать стоимость приобретаемых лекарств из жизненно важного списка. Ежемесячно на сайте департамента размещается информация по величине предельных розничных цен для 4,5 тысяч наименований лекарств из перечня ЖНВЛП.

В таблице есть торговое название лекарств, их производитель, вид упаковки и цены. Департамент принимает письменные обращения. Направить их можно по электронной почте — dct@dct33.ru. или через сайт департамента в разделе «обращения граждан».