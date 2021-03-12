Владимирцев обязали платить комиссию за воду

Жители Владимира при оплате мартовских квитанций за воду и канализацию дополнительно раскошелятся на комиссию банкам. Единый расчетный кассовый центр, который с 25 марта возьмет у «Владимирводоканала» функцию начислять платежи и доставлять квитанции в многоквартирные дома, не будет нести дополнительные расходы на банковское обслуживание. Размер комиссии составит от 1 до 2% от суммы платежа. Это лишние 10-20 рублей.

Все пояснения по платежам будут в мартовской квитанции, уверили в ЕРКЦ. Там же укажут адреса пунктов оплаты без комиссий и график работы офиса организации. Там также можно заплатить без дополнительных комиссий.

Адрес ЕРКЦ: г. Владимир, ул. Разина, 21, офис 60. Телефон — 8 (4922) 77-88-21.

На сайте ЕРКЦ есть возможность завести личный кабинет или оплатить без регистрации. Но пока ресурс работает в тестовом режиме. Сайт компании совершенно не информативен. Так что абонентам приходится звонить по телефону ЕРКЦ. Дозвониться туда пока несложно, консультируют подробно.

Жители Владимира жалуются, что всё больше квитанций за комуслуги приходится платить с банковской комиссией. Это касается оплаты таких ресурсов, как электроэнергия, тепловая энергия, горячее водоснабжение, а с января ещё водоснабжение и водоотведение. Ресурсоснабжающие компании отказываются нести банковские расходы, перекладывая это на плечи потребителей.

Компания «ЕРИЦ», которая собиралась запускать единую квитанцию, берёт только по факту. Но туда включены далеко не все услуги. Части жителям Владимирской области приходит расчетный листок, включающий в себя только взнос за капремонт. У других в квитках ещё и услуги управляющих компаний, а также организаций по теплоснабжению.

Одно время были разговоры, что «Владимирводоканал» передаст расчеты именно в ЕРИЦ. Но в итоге администрация города Владимира решила иначе и заключила договор с новой компанией.