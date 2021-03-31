Владимирцам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Повышение коснётся более 28 тысяч жителей Владимирской области. Средний размер социальной пенсии составит 5797 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы — почти 14 тысяч рублей, сообщает региональное Отделение Пенсионного фонда РФ.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет подтверждённого стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Например, когда человек официально нигде не работал или работал очень мало.

Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны. Если социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера — 9800 рублей, выплачивается доплата. Во Владимирской области ее получают 2166 человек.

С 1 апреля также будут проиндексированы пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

А еще выплаты из областного бюджета в апреле ожидают «детей войны» и членов семей отдельных категорий граждан. Их приурочат ко Дню Победы. Всего к празднику в этом году выплаты получат более 78 тысяч жителей региона.

Жителям Владимирской области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, выплатят по 1040 рублей. Вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников ликвидации ядерных аварий и радиационных катастроф полагается 3751 рубль. Такую же сумму получат члены семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время.

Ветеранам, участникам и инвалидам ВОВ выплаты к 76-й годовщине Победы произведут из федерального бюджета. Их размер – 10 тысяч рублей.