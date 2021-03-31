Пенсионеры прогуливаются по Владимиру

Владимирцам разъяснили, кому повысят пенсии с 1 апреля

Индексация коснётся более 28 тысяч человек

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Повышение коснётся более 28 тысяч жителей Владимирской области. Средний размер социальной пенсии составит 5797 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы  — почти 14 тысяч рублей, сообщает региональное Отделение Пенсионного фонда РФ.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет подтверждённого стажа или его не хватает для назначения страховой пенсии. Например, когда человек официально нигде не работал или работал очень мало.

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Фото: duma.gov.ru

Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны. Если социальная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера — 9800 рублей, выплачивается доплата. Во Владимирской области ее получают 2166 человек.

С 1 апреля также будут проиндексированы пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

А еще выплаты из областного бюджета в апреле ожидают «детей войны» и членов семей отдельных категорий граждан. Их приурочат ко Дню Победы. Всего к празднику в этом году выплаты получат более 78 тысяч жителей региона.

Жителям Владимирской области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, выплатят по 1040 рублей. Вдовам военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников ликвидации ядерных аварий и радиационных катастроф полагается 3751 рубль. Такую же сумму получат члены семей погибших инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших в мирное время.

Ветеранам, участникам и инвалидам ВОВ выплаты к 76-й годовщине Победы произведут из федерального бюджета. Их размер – 10 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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