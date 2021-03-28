Владимирский наместник не взял Наполеона в армию

230 лет назад, в 1788 году, владимирский наместник и генерал-губернатор Иван Александрович Заборовский отправился в Италию. Это была вовсе не увеселительная поездка. Императрица Екатерина II возложила на него важную и секретную миссию: набрать опытных офицеров-иностранцев и специалистов для русской армии и флота. Именно тогда генерал Заборовский получил уникальный шанс изменить мировую историю. В числе желавших поступить на русскую службу оказался лейтенант артиллерии французской армии Наполеоне ди Буонапарте — будущий император французов и завоеватель Москвы.

Переговоры с корсиканцем

Если бы Заборовский и низкорослый лейтенант с Корсики смогли договориться, трудно даже предположить, как могло все сложиться дальше. Но владимирский генерал-губернатор и бедный, но гордый иностранец не поладили. Русская армия лишилась способного офицера, а Наполеон избежал возможности окончить дни в дальнем гарнизоне на границе с Турцией или где-нибудь на Урале, дослужившись до полковника или, если бы очень повезло, даже до генерал-майора под стягом с двуглавым орлом…

Иван Александрович Заборовский вошел в историю не столько эпизодом с Наполеоном, который украсил бы любой исторический роман, но и как боевой генерал и видный администратор, последний владимирский наместник, управлявший нашим краем почти целое десятилетие.

Блестящая служба

Заборовский принадлежал к старинному дворянскому роду польского происхождения, предки которого с XVII столетия служили России. Его отец Александр Михайлович Заборовский в армии достиг майорского чина. Имение его находилось в будущей Рязанской губернии в селе Заборово (или Заборовские Гаи), где он в 1764 году построил каменную Спасскую церковь. Его сын Иван родился в 1735 году и в 17-летнем возрасте был записан капралом в гвардию, но действительную службу начал только три года спустя армейским подпоручиком. В 1757 году за храбрость и мужество в сражении при деревне Гросс-Егерсдорф во время войны с Пруссией Заборовский был произведен в премьер-майоры. Для его возраста это была прекрасная карьера. В 1763 году он стал подполковником Черниговского пехотного полка, который спустя 53 года поднимут на восстание декабристы.

Турецкая война 1768-1774 гг. способствовала дальнейшему возвышению Заборовского. Командуя гусарским полком в отряде генерала графа Петра Панина, он в 1770 году разгромил сильный отряд турецких войск и крымской татарской конницы под крепостью Бендеры. За отличие под Бендерами его произвели в полковники. В следующем 1771-м полковник Заборовский участвовал в захвате Перекопских укреплений и занятии города Кафы в Крыму. В 1774 году уже в чине бригадира Заборовский отличился в сражениях с турками при Козлуджи и Шумле, а затем с небольшим отрядом прорвался на подступы к Адрианополю.

Никогда русские войска не заходили так далеко на юг в пределы Османской империи, угрожая самой столице — Константинополю. Победный марш Заборовского прервало заключение Кучук-Кайнарджийского мира, окончившего войну. Екатерина II не скупилась на награды. В июле 1775-го Заборовский был произведен в генерал-майоры, получил орден св. Георгия IV класса (с формулировкой «за учиненные им во время турецкой войны храбрые пред неприятелем поступки») и украшенную алмазами золотую шпагу с надписью «За знаменитое удачное предприятие за Балканскими горами».

Торг с Наполеоном

В 1777 году Екатерина II назначила 32-летнего генерала ярославским губернатором или, как эта должность именовалась в те времена, правителем губернии. В Ярославле Заборовский служил под началом видного деятеля елизаветинского и екатерининского царствований, ярославского и вологодского генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова и оставил по себе память активным участием в обустройстве Ярославля. В 1782 году уже в чине генерал-поручика Заборовский был награжден орденом св. Анны I степени и назначен тульским губернатором при наместнике Михаиле Никитиче Кречетникове. В июне 1787-го принимал в Туле императрицу Екатерину II, посетившую город по дороге в Москву.

В том же году он был перемещен наместником во Владимир, вместо графа И.П. Салтыкова. Вскоре после этого Заборовский по приказу императрицы отправился в длительную зарубежную командировку. Его путь лежал в Италию, в города Рим, Неаполь и Флоренцию, затем на Сицилию, с целью вербовки волонтеров, организации выступлений против турок в Греции, Черногории и Албании. В этой достаточно опасной экспедиции наместника сопровождал его верный владимирский адъютант Михаил Степанович Бенедиктов, позже более 40 лет служивший советником Владимирской палаты уголовного суда (дядя поэта В.Г. Бенедиктова).

Именно тогда к нему и обратился Наполеон, которого привлекло жалованье русского офицера, намного более значительное, чем во Франции. Но Заборовский и маленький лейтенант-корсиканец не сошлись в условиях, так как закон требовал для иностранцев начинать служить России с понижением на один чин. Лейтенант же никак не соглашался начинать служить России подпоручиком, а требовал чина майора.

Много позже император Александр I во время своей коронации расспрашивал Заборовского: правда ли, что первый консул (как титуловался тогда будущий император Наполеон) желал поступить в русскую службу? Заборовский отвечал утвердительно. О достоверности происшествия с Бонапартом писал в сочинении «Правда о пожаре Москвы» и граф Ф.В. Ростопчин.

Архиерейские покои

Появление Заборовского во Владимире после поездки в Италию совпало с упразднением прежних епархий Владимирской и Муромской, Суздальской и Юрьевской, а также Переславской. Центром новой единой епархии — Суздальской и Владимирской, охватывавшей всю территорию Владимирской губернии, стал Суздаль. Туда и отправился владимирский епископ Виктор (Онисимов). Прежний же архиерейский дом, помещавшийся в древнем Владимирском Богородице-Рождественском монастыре, был отведен для проживания наместника Заборовского. Так что помимо уникальной командировки, генерал Заборовский — единственный из всех владимирских наместников и губернаторов квартировал в архиерейских покоях.

Помимо Владимирской губернии он также управлял и Костромской губернией, входившей тогда в состав Владимирского наместничества, но в Костроме почти не бывал. В соответствии с патриархальными традициями своего времени, наместник крестил детей своего окружения, причем не только чиновников. Так 10 мая 1792 года в Борисоглебской церкви г. Владимира он выступил в качестве крестного отца дочери протопопа Успенского собора Иоанна Певницкого Елены.

«Белый генерал»

После кончины Екатерины II в ноябре 1796 года вступивший на престол ее сын император Павел I многое делал наперекор свершениям матери. Владимирское наместничество было ликвидировано и обращено во Владимирскую губернию. Лишившийся поста генерал-губернатора Заборовский в декабре 1796-го был пожалован в сенаторы Московского департамента Правительствующего Сената, где позже получил чин действительного тайного советника.

В 1799-1800 гг. вместе с князем Андреем Вяземским (отцом поэта Петра Вяземского) он ревизовал московские Мастерскую и Оружейную палаты. В Москве Заборовский жил и после выхода в отставку по старости, вплоть до самой кончины 17 сентября 1817 года в 82-летнем возрасте. Последний владимирский генерал-губернатор был погребен в теплой Знаменской церкви Московского Спасо-Андроникова монастыря (устроенной его родственниками Лопухиными) подле амвона с левой стороны.

Иван Заборовский был женат на Елизавете Федоровне Лопухиной, внучатой племяннице царицы Евдокии Федоровны Лопухиной, первой жены Петра Великого. Детей у них не было, поэтому наследницей бывшего наместника стала его племянница Надежда Дмитриевна Дурова, дочь сестры генерала Веры Александровны Заборовской от брака с владимирским губернским прокурором Дмитрием Петровичем Дуровым. Надежда Дурова вышла замуж за генерала из солдат Ивана Никитича Скобелева. Их внук Михаил Дмитриевич Скобелев — знаменитый «белый генерал». Могила и музей М.Д. Скобелева находятся в селе Заборово Рязанской области, в том самом, где выстроил храм отец Ивана Заборовского.