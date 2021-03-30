Экзамены в ГИБДД меняются

Владимирские автошколы не готовы к новым правилам сдачи экзаменов

Автодром исключили из экзамена

С 1 апреля ученики автошкол будут сдавать элементы, прежде практикуемые на автодромах, непосредственно в городе. Для маневрирования и парковки выберут тупиковые улицы с низкой интенсивностью, а также городские окраины. Но инструкторы владимирских автошкол пока не знают, как реализовать эти изменения.

Изменения введены для повышения безопасности дорожного движения. Российская статистика последних трёх лет показала, что удельный вес ДТП с водителями со стажем до двух лет возрос. При практической части экзамена не на автодроме, а в городе у кандидата не будет возможности механически запомнить движения. Будет элемент неожиданности, поэтому потенциальные водители будут более качественно готовиться, — пояснил зам. начальника УГИБДД МВД России по Владимирской области Александр Ершов.

В 2020 году во Владимирской области зарегистрировано 113 ДТП по вине молодых водителей.

Экзамены в ГИБДД меняются

В прошлом году впервые на получение водительского удостоверения сдавали экзамены 10 тысяч человек. Меньше половины из них смогли получить права с первого раза. ГИБДД настаивает, что автодром не дает практических навыков. Будущие водители заучивают всё с инструкторами. Но статистика говорит иное.

В 2020 году проведено 19 тысяч экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством, 12 тысяч сдали с первого раза. Правда, в условиях города статистика еще хуже. Только четвертая часть учеников сдаёт экзамен по управлению авто в условиях дорожного движения без повторных попыток.

Экзамены в ГИБДД меняются

Руководителей автошкол обещают собрать в ГИБДД 31 марта, чтобы обсудить все нововведения. Инструкторы автошкол надеются, что ученики смогут начать сдавать экзамены и их не придется переучивать бесплатно. «Призыв» готовит репортаж в продолжение темы.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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