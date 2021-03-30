Владимирские автошколы не готовы к новым правилам сдачи экзаменов

С 1 апреля ученики автошкол будут сдавать элементы, прежде практикуемые на автодромах, непосредственно в городе. Для маневрирования и парковки выберут тупиковые улицы с низкой интенсивностью, а также городские окраины. Но инструкторы владимирских автошкол пока не знают, как реализовать эти изменения.

— Изменения введены для повышения безопасности дорожного движения. Российская статистика последних трёх лет показала, что удельный вес ДТП с водителями со стажем до двух лет возрос. При практической части экзамена не на автодроме, а в городе у кандидата не будет возможности механически запомнить движения. Будет элемент неожиданности, поэтому потенциальные водители будут более качественно готовиться, — пояснил зам. начальника УГИБДД МВД России по Владимирской области Александр Ершов.

В 2020 году во Владимирской области зарегистрировано 113 ДТП по вине молодых водителей.

В прошлом году впервые на получение водительского удостоверения сдавали экзамены 10 тысяч человек. Меньше половины из них смогли получить права с первого раза. ГИБДД настаивает, что автодром не дает практических навыков. Будущие водители заучивают всё с инструкторами. Но статистика говорит иное.

В 2020 году проведено 19 тысяч экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством, 12 тысяч сдали с первого раза. Правда, в условиях города статистика еще хуже. Только четвертая часть учеников сдаёт экзамен по управлению авто в условиях дорожного движения без повторных попыток.

Руководителей автошкол обещают собрать в ГИБДД 31 марта, чтобы обсудить все нововведения. Инструкторы автошкол надеются, что ученики смогут начать сдавать экзамены и их не придется переучивать бесплатно. «Призыв» готовит репортаж в продолжение темы.