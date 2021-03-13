Владимир купит розы по 1600 рублей за штучку

Владимирская мэрия готовится к новому цветочному сезону. На портале госзакупок уже выставлены контракты на покупку рассады и саженцев цветов. Самые дорогостоящие образцы — розы сорта «Адмирал» серии «Ностальгия». Свыше 80 тысяч рублей выделяют из бюджета города на покупку 50 штук саженцев по 1600 за штучку. Их высадят на городских клумбах с 11 по 21 мая текущего года.

Кусты чайно-гибридной розы растут не один год, но покупает их мэрия с завидной регулярностью, вкладывая десятки тысяч рублей ежегодно. Чаще всего эти цветы подсаживают на клумбу напротив администрации Владимирской области.

Новинкой этого сезона станут садовые канны сорта «Президент». Цвет такой же ярко-красный, как и розы. Также появятся на цветниках во второй половине мая. Мэрия традиционно оформляет город в этот победный цвет.

Саженцев канны намного больше, и они дешевле. Купят 200 штук по 280 рублей за каждый экземпляр.

Самые популярные цветы на городских клумбах, хоть горизонтальных, хоть вертикальных, — это ампельная петуния. В течение мая-июля высадят 8500 штук рассады белого, розового и красного цветов. Самая большая поставка ожидается именно в конце весны.

Последние годы владимирские озеленители полюбили комнатную герань, которая официально именуется пеларгонией. Ее высаживают в кашпо и на клумбы. Она в течение всего сезона красуется на цветниках у администрации города.

За две недели мая посадят 12 500 штук герани.

Закупка обошлась бюджету в 717 тысяч рублей. Пеларгония успешно «просидит» на клумбах до осени.

Только один контракт вышел на сумму более 1 миллиона рублей. В нем большой список традиционной рассады для цветников: бегония, колеус, сальвия, тагетис, цинерария.

В прошлом году во Владимире обустроили 48 цветников площадью около 8 тысяч квадратных метров. Впервые на магистралях появились такие объемные цветочные конструкции, как «Бабочка» и «Палитра».