Владимир будущего построят в игре «Майнкрафт»

Центр Владимира и его главный символ — Золотые ворота — теперь представлены в виртуальном мире. Родной город в популярной компьютерной игре «Майнкрафт» воссоздает команда владимирских геймеров. За работу они взялись с октября прошлого года, однако идея возникла раньше. Увлечение игрой переросло в большой проект, захотелось самим «построить» Владимир, уточнили «Призыву» его авторы.

На данный момент в популярную игру уже перенесли Золотые ворота и улицу Большую Московскую. Работа движется дальше, причём без установки модификаций, упрощающих процесс строительства.

Команда геймеров решила построить свой родной город в игре.

В планах авторов проекта – создание карты и обустройство некоторых домов. Но всех секретов геймеры пока не раскрывают и предлагают следить за ними в группе «Владимир | Город Майнкрафт». Как признается команда, им очень приятно получать положительные отзывы от владимирцев в разных сообществах. Это очень мотивирует на дальнейшую работу.

Ранее «Призыв» рассказывал, что ролик с Золотыми воротами появился в социальной сети «ТикТок». Его выложил пользователь, который также решил «построить» символ Владимира в «Майнкрафте».