Верю – не верю: 10 удивительных фактов о владимирских театрах

Летом 1848 года во Владимир прибыл мало кому известный провинциальный актер Иван Лавров. Огляделся он и подумал: «А ведь негоже столь знатному граду, коим слывет древний Владимир, не иметь своего театра!» Лавров, на счастье владимирцев, оказался человеком сообразительным, умеющим не только рождать красивые идеи, но и успешно воплощать их в жизнь. Прослышав, что владимирская губернаторша пользуется репутацией ярой «любительницы всего изящного», он отправился к ней с просьбою уговорить губернатора найти деньги на строительство «деревянного балагана для театра»! Просить и убеждать умел Лавров, похоже, блестяще. Деньги нашлись тотчас, «балаган» был построен в считанные дни! И уже осенью того же 1848 года вологодский антрепренер Соловьев давал в нем первые представления. С участием Лаврова, разумеется!

Так началась история первого профессионального театра во Владимире. Но и другие районы нашей области старались не отставать от региональной столицы в деле окультуривания. В них появлялись народные театры, драматические кружки, театры-студии и даже театры-чайные. Давайте вспомним самые интересные факты из театральной жизни нашего края. Пройдите этот тест и определите, какие утверждения в нем верны, а какие – нет!