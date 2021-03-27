Верю – не верю: 10 удивительных фактов о владимирских театрах

Летом 1848 года во Владимир прибыл мало кому известный провинциальный актер Иван Лавров. Огляделся он и подумал: «А ведь негоже столь знатному граду, коим слывет древний Владимир, не иметь своего театра!» Лавров, на счастье владимирцев, оказался человеком сообразительным, умеющим не только рождать красивые идеи, но и успешно воплощать их в жизнь. Прослышав, что владимирская губернаторша пользуется репутацией ярой «любительницы всего изящного», он отправился к ней с просьбою уговорить губернатора найти деньги на строительство «деревянного балагана для театра»! Просить и убеждать умел Лавров, похоже, блестяще. Деньги нашлись тотчас, «балаган» был построен в считанные дни! И уже осенью того же 1848 года вологодский антрепренер Соловьев давал в нем первые представления. С участием Лаврова, разумеется!
Так началась история первого профессионального театра во Владимире. Но и другие районы нашей области старались не отставать от региональной столицы в деле окультуривания. В них появлялись народные театры, драматические кружки, театры-студии и даже театры-чайные. Давайте вспомним самые интересные факты из театральной жизни нашего края. Пройдите этот тест и определите, какие утверждения в нем верны, а какие – нет!
В декабре 1832 года и январе 1833-го во Владимире гастролировал крепостной театр Александра Суворова из села Ундол Владимирского уезда. Лучшей артисткой театра была признана его крепостная Стефанида Бажанова.
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Известный актер Малого театра Михаил Садовский, увидев однажды в кольчугинском театре-чайной игру табельщика завода «Товарищества Кольчугина» Якова Скудалова в роли Ивана Сусанина, сказал, пройдя за кулисы и поздравив с успехом: «А ваш Сусанин не хуже нашего».
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Народная артистка СССР Елена Гоголева вспоминала: «Мой отец был кадровым офицером русской армии. После сильного ранения на русско-японской войне он был назначен воинским начальником в Судогду. Моя мать обожала театр и, будучи очень энергичной женщиной, собрала людей и организовала в Судогде любительский драматический кружок. Мне было всего шесть лет. Мама играла, конечно, все центральные роли в спектаклях, которые ставились драматическим коллективом. И если там бывала какая-нибудь маленькая ролька, то поручалась она мне».
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В 1970 году юбилейным спектаклем «Платон Кречет» А. Корнейчука отметил свой столетний юбилей коллектив Народного театра Кольчугинского Дворца культуры им. Ленина. Много поработал над новым спектаклем режиссер театра, заслуженный работник культуры РСФСВ А. Скоромников.
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В 1986-1987 годах артисты театра-студии при Владимирском тракторном заводе собственными силами осуществили капитальный ремонт и перепланировку части помещений здания, подведомственного Дому культуры ВТЗ на ул. Горького, 69. В связи с этим долгожданным, историческим для театра-студии событием он получил название «Новая сцена».
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Театр «Фавор» был организован как филиал Владимирского драматического театра для постановки и обкатывания спектаклей экспериментального характера. Причем режиссерами этих постановок выступают сами артисты областного драмтеатра.
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Кольчугино негласно носит звание «театральной столицы» региона. А всё потому, что здесь аж пять любительских театров – Народный театр, Театр юного зрителя, Кукольный театр «Петрушка», Фольклорный театр «Коромысло» и Поэтический театр. Все они составляют единую Ассоциацию кольчугинских театров.
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Александровский муниципальный театр драмы плотно сотрудничает с артистами московского театра им. Евгения Вахтангова. Народный артист В. Зозулин, заслуженные артисты И.Алабина, А.Галевский, Е.Мельникова, А.Меньщиков частенько появляются на сцене перед александровскими зрителями.
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Сельский театр драмы и комедии в Фомихе – пожалуй, самый молодой и оригинальный театр во Владимирской области. Он был создан осенью 2020 года московским художественным объединением «Эскизы в пространстве» и показывал сельские спектакли.
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В 50-е годы большой общественный резонанс получили постановки Владимирского театры драмы по пьесам «ленинской тематики» - «Семья» И. Попова и «Кремлевские куранты» Н. Погодина. Роль В.И. Ленина в этих постановках сыграл молодой тогда актер Евгений Евстигнеев, ставший впоследствии всероссийски известным актером МХАТа и кино.
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