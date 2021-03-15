Великий пост по дням: календарь питания

Памятка православному верующему

  1. Основные правила и понятия

    Великий пост – самый продолжительный и строгий из всех православных постов. В его основе – подражание сорокодневному посту Христа в пустыне. Даты Великого поста меняются каждый год. В 2021 году он начинается 15 марта и заканчивается 1 мая. 2 мая – Пасха, Светлое Христово Воскресение.

    В Великий пост церковный устав призывает отказаться полностью от пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко). В понедельник, среду, пятницу предписывается сухоядение (вода, хлеб, сырые фрукты и овощи). Во вторник, четверг – горячая пища без масла. В субботу, воскресенье – горячая пища с растительным маслом. В дни двунадесятых праздников Благовещение и Вход Господень в Иерусалим разрешается рыба, а в Лазареву субботу — рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе – до выноса плащаницы.

    Вышеперечисленные правила — это строгий монастырский устав. Миряне, как правило, постятся  в соответствии со своими жизненными обстоятельствами и здоровьем. Обратившись за советом к своему духовнику, верующий сможет определить, что для него в настоящий момент будет являться постом — вареная картошка или отказ от любимых сладостей. Послабления также рекомендуются детям, а также будущим и кормящим матерям.

  2. Первая седмица

    • 15 марта, понедельник – только вода
    • 16 марта, вторник — горячая пища без масла
    • 17 марта, среда — сухоядение
    • 18 марта, четверг — горячая пища без масла
    • 19 марта, пятница — сухоядение
    • 20 марта, суббота — горячая пища с маслом
    • 21 марта, воскресенье — горячая пища с маслом

  3. Вторая седмица

    • 22 марта, понедельник — сухоядение
    • 23 марта, вторник — горячая пища без масла
    • 24 марта, среда — сухоядение
    • 25 марта, четверг — горячая пища без масла
    • 26 марта, пятница — сухоядение
    • 27 марта, суббота — горячая пища с маслом
    • 28 марта, воскресенье — горячая пища с маслом

  4. Третья седмица

    • 29 марта, понедельник — сухоядение
    • 30 марта, вторник — горячая пища без масла
    • 31 марта, среда — сухоядение
    • 1 апреля, четверг — горячая пища без масла
    • 2 апреля, пятница — сухоядение
    • 3 апреля, суббота — горячая пища с маслом
    • 4 апреля, воскресенье — горячая пища с маслом

  5. Четвертая седмица

    • 5 апреля, понедельник — сухоядение
    • 6 апреля, вторник — горячая пища без масла
    • 7 апреля, среда — Благовещение Пресвятой Богородицы — горячая пища без масла, разрешается рыба
    • 8 апреля, четверг -горячая пища без масла
    • 9 апреля, пятница — сухоядение
    • 10 апреля, суббота — горячая пища с маслом
    • 11 апреля, воскресенье — горячая пища с маслом

  6. Пятая седмица

    • 12 апреля, понедельник — сухоядение
    • 13 апреля, вторник — горячая пища без масла
    • 14 апреля, среда – сухоядение
    • 15 апреля, четверг — горячая пища без масла
    • 16 апреля, пятница — сухоядение
    • 17 апреля, суббота — горячая пища с маслом
    • 18 апреля, воскресенье — горячая пища с маслом

  7. Шестая седмица

    • 19 апреля, понедельник — сухоядение
    • 20 апреля, вторник — горячая пища без масла
    • 21 апреля, среда — сухоядение
    • 22 апреля, четверг — горячая пища без масла
    • 23 апреля, пятница — сухоядение
    • 24 апреля, Лазарева суббота — горячая пища с маслом, разрешается рыбная икра
    • 25 апреля, воскресенье, Вход Господень в Иерусалим — горячая пища с маслом, разрешается рыба

  8. Страстная седмица

    • 26 апреля, Великий Понедельник — сухоядение
    • 27 апреля, Великий Вторник — сухоядение
    • 28 апреля, Великая Среда — сухоядение
    • 29 апреля, Великий Четверг — сухоядение
    • 30 апреля, Великая Пятница, Воспоминание святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа — только вода
    • 1 мая. Великая Суббота — горячая пища с маслом
    • 2 мая — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Подготовила Татьяна Лысова

Фото из открытых источников


Теги: