В Муроме продолжают ликвидировать последствия взрыва элеватора

В Муроме продолжают устранять последствия коммунального ЧП, которое спровоцировал вчерашний снос зданий старого элеватора. При взрыве башен часть строений обрушилась на тепловую магистраль и линии электропередач. Без тепла и горячей воды осталась вся центральная часть города. К 9 часам вечера насосы запустили, три котла начинали работать в штатном режиме.

— Проблемный участок сетей изолирован, на нем только 4 административных здания, это не школы и не детские сады, — пояснили «Призыву» в пресс-службе «Владимиртеплогаза» и уточнили, что работы будут продолжены и сегодня.

Техника будет устранять завалы до их полной ликвидации.

В Муром накануне выехала директор департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семенова. Она уточнила, что теплотрасса выдержала гидравлический удар от обломков в месте разрушения элеватора, а прорыв произошел в другом месте. Поэтому пришлось отключить от теплоснабжения административные здания. Это позволило запитать систему теплоснабжения многоквартирных домов.

Ранее «Призыв» сообщал, что работник владимирского филиала компании «Т Плюс» скончался в Нижегородском ожоговом центре. Мужчина получил ожоги в тепловой камере, где переключал ветки теплосетей после устранения дефектов на трубопроводе. Авария произошла на улице Луначарского во Владимире.