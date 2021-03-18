В Кольчугино местный житель угрожал взорвать дом

В Кольчугино задержали 40-летнего местного жителя, угрожавшего взорвать дом. Мужчина сам позвонил по номеру «112» и заявил о своих намерениях. На место поспешили экстренные службы. Жильцов дома оперативно эвакуировали, здание оцепили. Оказалось, что злоумышленник заперся в своей квартире на третьем этаже.

Мужчину задержал сотрудник полиции, который поднялся на балкон квартиры по лестнице, предоставленной сотрудниками МЧС, сообщает сайт «МВД Медиа».

Известно, что задержанный ранее был судим.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку, выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее «Призыв» сообщал, что в селе Ковардицы Муромского района прохожие обнаружили тело пенсионерки. Насмерть замерзшая женщина лежала в проулке без верхней одежды.