В 2020 году во Владимирской и Ивановской областях вынесено девять обвинительных приговоров за хищения кабеля «Ростелекома»

«Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях ведет активную борьбу с повреждениями и хищениями на линейно-кабельных сооружениях связи. За прошедший год компания выявила 85 фактов таких умышленных противозаконных действий. По девяти из них судом вынесены обвинительные приговоры по ст. 158 Уголовного Кодекса РФ. Получены судебные решения о взыскании с виновных лиц по трем уголовным делам на общую сумму почти 60 тысяч рублей.

В 2020 году количество выявленных фактов хищений и повреждений выросло по сравнению с 2019 годом более чем на 50 %, а сумма ущерба за год превысила 1,2 миллиона рублей. Подобные нарушения влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность по статьям 158 (кража), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 215 части 2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) Уголовного кодекса РФ. Кроме того, виновные в повреждении объектов связи обязаны возместить причиненный материальный ущерб.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Охотников за цветным металлом привлекают дорогие ресурсы. В погоне за легкой наживой они выкапывают траншеи, вскрывают люки со сложными замками, используют тяжелую технику, чтобы вырвать кабели. Для предотвращения краж кабеля в компании реализуется программа системного мониторинга и контроля состояния сооружений связи. Функционируют электронные системы и устройства защиты колодцев телекоммуникационной канализации, системы видеонаблюдения. Кроме того, ориентируясь на долгосрочную перспективу, мы строим телекоммуникационные сети по новым технологиям, используя не медный кабель, а оптику. Медь практически повсеместно выводится из эксплуатации, а значит, хищений станет меньше».

«Ростелеком» призывает жителей Владимирской и Ивановской областей быть бдительными и при подозрении о хищении кабеля незамедлительно звонить в органы полиции или по телефону 112. Только совместные действия полиции, связистов и граждан приведут к снижению числа вырезок и позволят защитить объекты связи от вандализма.