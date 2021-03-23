30 тысяч бюджетных мест выделят турецкие вузы для студентов из России в 2021-2022 учебном году. Опытом взаимодействия высших учебных заведений Турции и России поделился советник по образованию Посольства Турецкой Республики в РФ Алпер Алп. Его доклад прозвучал на международной научно-практической конференции «Актуальные аспекты теории и практики развития индустрии туризма, гостеприимства и сервиса». Она проходит в ВлГУ . Турецкий дипломат высоко оценил уровень российского образования. Вместе с тем, у наших стран есть варианты расширения сотрудничества в плане научного обмена.

В Турции около 120 вузов, более 90 из них государственные

Программа студенческого обмена между двумя странами работает не первый год. Российские студенты, среди которых есть и владимирцы, обучаются в Турции по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Среди наиболее востребованных направлений обучения – медицина и ядерная промышленность.

— Вообще, у нас большой выбор специальностей. Есть предложения практически под любые интересы будущих студентов,- говорит Алпер Алп.

Турецкие вузы принимают как по ЕГЭ, так и по результатам специальных местных экзаменов, которые абитуриенту придется сдавать непосредственно в Турецкой Республике. Подготовиться к вступительным испытаниям помогает Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре. Там же можно узнать подробности про программу обучения и выучить турецкий язык.

— У нас в некоторых учебных заведения преподают на турецком, в некоторых – на английском языке. Все зависит от вуза, который вы выберете, — рассказывает Алпер Алп.