Цены на хлеб стабилизируются в ближайшее время

Цены на хлеб в ближайшее время расти не будут. Мукомолы и производители хлеба во Владимирской области получат субсидии на возмещение части затрат на покупку пшеницы и муки. Это произойдёт до конца марта. Речь идёт о сумме около 50 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Сегодня килограмм «белого» стоит 69,3 рубля, а «чёрного» — 46,8 рубля, приводит данные Владимирстат. Батон с конца 2020 года прибавил 36 копеек. Но рост стоимости продукта, который «всему голова», нагляднее видно в сравнении, например, с 2015 годом. Тогда ценник буханки был 36 рублей за килограмм — на 10 рублей дешевле нынешнего.

В очередной раз хлеб начал дорожать прошлой осенью. В департаменте сельского хозяйства администрации Владимирской области пояснили, что в течение полугода подорожали все компоненты, используемые в производстве хлебобулочных изделий. В первую очередь — зерно. И только три недели назад закупочные цены на зерно стали стабилизироваться. На розничных ценах это отразится позже, когда в полной мере заработает господдержка.

— На сегодня подготовлена вся нормативная база, отработаны все получатели субсидий. Все документы для субсидирования собраны. Идет процесс подписания соглашений в электронном виде со всеми получателями, — сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Во Владимирской области работают 2 мукомольных и 24 хлебопекарных предприятия.

Владимирстат на протяжении пяти лет проводил исследования потребления хлеба жителей Владимирской области. Цифры меняются незначительно. По последним опросам, проведенным в 2019 году, владимирцы съедали 8,6 килограмм хлеба и хлебных продуктов в месяц. Для сравнения, по молочным продуктам показатели вдвое выше.

Владимирстат изучал и пристрастие наших граждан к сладкому. Тортики и сладкую выпечку ежедневно или несколько раз в неделю потребляют 5% владимирцев. Треть наших жителей отдают предпочтения не мучному, а конфетам и шоколадкам.