Трассу М-12 могут обсудить жители пяти районов области

Компания «Российские автомобильные дороги» предоставит жителям Владимирской области материалы о реализации проекта автомагистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». На следующей неделе запланировано пять встреч с населением. Причем подчеркивается, что это будут не публичные слушания, а именно информирование жителей. Встречи пройдут в Петушках, Собинке, Владимире, Судогде и селе Ковардицы Муромского района.

Рассказывать о скоростной трассе будут с 24 по 26 марта.

— Как мы уже сообщали, информирование жителей о прохождении трассы М-12 обязательно будет проведено, вместе с руководством муниципальных образований и «Автодора» определили конкретные даты и время. Мы и дальше планируем работать с компанией «Российские автомобильные дороги» в условиях полной информационной открытости, — пояснил заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин.

Платная скоростная магистраль «Москва-Казань» в нашем регионе пройдёт по территориям Гусь-Хрустального, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского и Судогодского районов, а также в границах областного центра.

Ранее «Призыв» сообщал, что 3500 работников требуются на строительство трассы М-12. Вакансии в банке данных кадрового центра Владимира разместила компания «Автодор».