Тепло порадует Владимирскую область в середине недели

Настоящая метеорологическая весна придёт во Владимирскую область на наступившей неделе. Со среды тучи рассеются, воздух станет хорошо прогреваться, заверяет центр погоды «Фобос». В четверг днем прогнозируется плюс 6 градусов. При этом ночью ещё будет немного подмораживать.

— Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России — больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы, — сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Снег полностью растает в апреле, заверяют синоптики.

А пока первые два дня наступившей недели будут ещё прохладными. Днём воздух не прогреется выше двух градусов, ночью температура может опуститься до минус 8 градусов. Местами дождь и мокрый снег. По предварительным прогнозам синоптиков, апрель на всей европейской территории страны будет теплым.

Справка. Самая холодная последняя декада марта пришлась на 1952 год. Тогда 24 марта температура опустилась до минус 26 градусов. А самым тёплым был 2014 год, когда 25 марта за окнами было плюс 20.