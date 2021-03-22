Тепло порадует Владимирскую область в середине недели

Синоптики наконец-то дали утешительный прогноз

Настоящая метеорологическая весна придёт во Владимирскую область на наступившей неделе. Со среды тучи рассеются, воздух станет хорошо прогреваться, заверяет центр погоды «Фобос». В четверг днем прогнозируется плюс 6 градусов. При этом ночью ещё будет немного подмораживать.

— Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России — больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы, — сообщил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Снег полностью растает в апреле, заверяют синоптики.

А пока первые два дня наступившей недели будут ещё прохладными. Днём воздух не прогреется выше двух градусов, ночью температура может опуститься до минус 8 градусов. Местами дождь и мокрый снег. По предварительным прогнозам синоптиков, апрель на всей европейской территории страны будет теплым.

Сосульки свисают с крыши дома и тают на солнце

Сосульки тают на солнце.

Справка. Самая холодная последняя декада марта пришлась на 1952 год. Тогда 24 марта температура опустилась до минус 26 градусов. А самым тёплым был 2014 год, когда 25 марта за окнами было плюс 20.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

Ваши новости отправляйте на номер +7 (980) 757-63-68
в Viber или WhatsApp


Теги: