В Ковардицах обнаружили тело замерзшей пенсионерки

Тело замерзшей насмерть пенсионерки обнаружили в Муромском районе

Погибшей женщине было 92 года

В  селе Ковардицы Муромского района прохожие обнаружили тело пенсионерки. Насмерть замерзшая  женщина лежала в проулке без верхней одежды. Личность ее установлена, это 92-летняя местная жительница, сообщает портал «Муром24».

Сколько пенсионерка пробыла на улице, непонятно. Известно, что погибшая жила вместе со злоупотребляющими алкоголем родственниками. Прежде пожилую женщину не раз выгоняли из дома и отбирали пенсию, рассказывают местные жители. Скорее всего, так произошло и в этот раз. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция.

Предположительно, причиной смерти пенсионерки стало сильное переохлаждение.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме под колесами поезда погиб 53-летний мужчина.

Ольга Ефремова

Фото портала «Муром 24»

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