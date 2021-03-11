техосмотр транспорта

Тарифы на техосмотр повысят впервые за 10 лет

Прогнозируется ажиотаж на станциях ТО

Во Владимирской области хотят повысить тарифы на техосмотр транспортных средств. Их утвердили 10 лет назад. Теперь будут пересматривать ежегодно. Повышение произойдет после утверждения пакета документов, которые позволят областному департаменту цен и тарифов сделать объективные расчеты.

Нужна методика расчета затрат операторами технического осмотра.

Сейчас в регионе работают 69 станций техосмотра. Собрать со всех данные, проанализировать и вывести максимальные ставки будет сложно. Но можно. Ранее департамент делал похожие расчеты для компаний, осуществляющих эвакуацию и хранение транспортных средств на штрафстоянках. На 2021 год утверждены единые ставки для 19 муниципальных образований, за исключением Гороховецкого района и Владимира.


Поводом для изменения тарифов на техосмотр стали новые правила прохождения этой процедуры, вступившие в силу с 1 марта 2021 года. Ставки могли бы пересмотреть и раньше, если бы имелись обращения операторов техосмотра. Но их за минувшие годы не было, сообщает департамент цен и тарифов.

Не исключено, что весть о повышении тарифов на техосмотр спровоцирует рост числа желающих пройти диагностику досрочно. И это может стать причиной возникновения огромных очередей на станциях. В регионе зарегистрировано 548 тысяч транспортных средств. Выходит, на каждую станцию техосмотра приходится в среднем почти по 8 тысяч машин. И даже если их растянуть по рабочим дням, то в сутки станция должна принимать порядка 30 ТС. А им сейчас нужно в первую очередь заняться автобусами, которые с марта должны проходить техосмотр с участием сотрудников ГИБДД.

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В желании сэкономить автомобилисты могут внести сумятицу в режим работы станций. Их не остановит и то, что на федеральном уровне действие диагностических карт продлили до конца сентября 2021 года. Ведь за 10 лет «заморозки» тарифы могут здорово подскочить. К примеру, взнос за капремонт в многоквартирных домах не повышался шесть лет, а с 2021 года его подняли сразу на 10%.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» 

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