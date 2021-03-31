Тайна фиолетовых окон: кто и зачем зажигает необычный свет

— Почему окна светятся фиолетовым цветом? — спросил меня супруг, когда мы парковали автомобиль у дома. Подняла глаза и точно: на нескольких этажах соседи зажгли странные лампы. На следующий вечер едем по городу. Во многих окнах необычный свет. «Город засыпает, просыпаются садоводы», — пояснил мне виртуальный друг Иван, когда я спросила о странном свечении в соцсетях. Аналогия с игрой в мафию заставит улыбнуться и искать правильный вариант необычного света.

«Крэкс, фэкс, пэкс»

Если подойти близко к окну фиолетового цвета, то можно услышать, как кто-то приговаривает: «Крэкс, фэкс, пэкс». А если присмотреться, то заметишь, как рептилоиды греются под родным светом, скучают по дому. За пару часов обсуждения темы в социальных сетях жители Владимира предложили десятки своих объяснений. Любители теории заговора вспомнили «Семнадцать мгновений весны» и пастора Шлага: если окошко фиолетовое — явка провалена. Самые практичные рекомендовали не терять время в догадках, а постучать и просто спросить. Однако большинство предположили, что лампы все-таки для выращивания цветов и рассады.

— Это фитолампы, огородники к сезону готовятся — будущий урожай лелеют, — написала в комментариях под новостью Наталья.

— Для растений. Им не хватает света. Знакомый, например, дуб выращивает дома из жёлудя, — добавила Маргарита.

Однако не все жители города, обсуждавшие тему, уверены, что лампы с фиолетовым цветом «одинаково полезны». Деньги на ветер, посчитали одни. Глаза от такого свечения быстро устают, сердятся другие. А третьи вообще переживают за соседей: мол, забудешь про цветок под лампой, он вырастет большим и потолок пробьет. При этом самые заботливые оставили комментарий в личном сообщении.

— Всю жизнь сажаю и без подсветки. И рассада ничем не отличает от рассады соседа, у которого постоянно льётся свет. Не скажу, что от него плохо. Но разницы между рассадой с подсветкой и без неё не вижу. Она под светом если только вытягивается. Но мне большая рассада ни к чему. Пересадку она переносит тяжелее, — написала мне Елена.

Лампа вместо солнца

Что на самом деле скрывается за фиолетовым цветом, мы спросили у старшего преподавателя кафедры биологии и экологии ВлГУ. Руслан Жуков пояснил, что необычная лампа заменяет растениям солнце и излучает свет в необходимом для роста растений спектре. А коэффициент полезного действия у нее в два раза больше, чем у обычных светодиодов.

Сейчас в Центральной России солнышко ярко светит всего 72 дня в году.

С осени по весну пейзажи все чаще стали серыми. Света не хватает не только людям, но и растениям. В таких условиях умная лампа помогает выращивать урожай.

— Растения фотосинтезируют: поглощают углекислый газ, выделяют кислород. Это первый способ питания. Второй — с помощью корневой системы из почвы впитывают микро- и макроэлементы. Сейчас весна, то солнечно, то пасмурно. И жители нашего города стали часто использовать эти лампы. Сам замечал, горят во многих домах для комнатных растений и рассады: томатов, огурцов, перцев. Эти лампы просты в эксплуатации, мало потребляют энергии и способствуют росту растений. Они, видимо, стали очень модны. Они не раздражают глаза, даже полезны для зрения. Тоже думаю такую завести.

Дачный блогер

В коротком ролике, размещенном на личной странице в Инстаграме, рассада перца колышется на ветру. Окна при этом закрыты, сквозняков нет. Зато за кадром работает вентилятор. Наталья Староверова назвала это небольшим бризом, необходимым для растений. Секретом выращивания хорошего урожая девушка поделилась в Интернете.

Гаджетов для выращивания рассады много, написала Наталья. Кроме воды и ветра, нужен ультрафиолетовый свет. Чтобы добиться хорошего урожая, девушка использует специальные лампы с необычным свечением. Сейчас перцы на балконе в них не нуждаются. Но еще в феврале рассада грелась в фиолетовых лучах.

— Выращивание рассады — любимое занятие любого садовода. Сейчас есть огромное количество различных гаджетов для выращивания рассады. И самый интересный — это светильник для растений, или фитолампа. На выбор их огромное количество, и применение этих ламп набирает популярность. Эти лампы отличаются спектром свечения, мощностью и конфигурацией.

Урожай в начале лета

Сейчас под необычным фиолетовым цветом у дачного блогера созревают томаты. Помидоры в кашпо предназначены специально для небольшого балкона или окошка. Урожай Наталья планирует получить уже в начале июня, когда многие садоводы в это время будут только высаживать рассаду. Добиться хорошего урожая помогут фитолампы.

— Фитолампы продлевают световой день для растений, которым так не хватает ультрафиолета ранней весной. В этом смысл их применения. Но круглосуточно использовать их не рекомендуется. Отсутствие света ночью для растений тоже важно для фотосинтеза (темновая фаза фотосинтеза).

В феврале и начале марта девушка зажигала фиолетовые окна в 6 часов утра. Необычный свет горел до 7.30. Добавлять загадочности квартире на 10-м этаже приходится и вечером. В темное время суток гаджет для рассады функционирует с 17.30 до 22.30. Время работы прибора зависит от длины светового дня.

Я ленивый человек

Заниматься садоводством Наталья начала три года назад, когда купила участок земли под строительство дома. С тех пор выращивает растения и обменивается собственным опытом в Инстаграме. Про себя девушка говорит: человек я ленивый, копать землю не люблю. Вот и приходится осваивать современные гаджеты, чтобы максимально избежать физического труда.

— А когда у тебя есть земля, на ней сразу же хочется что-нибудь посадить. И постепенно я очень увлеклась выращиванием растений. Раньше мой опыт садоводства был крайне мал и основывался на детских воспоминаниях, когда родители заставляли ухаживать за растениями. Но тогда это меня не занимало. Сейчас другое дело. А самое интересное — это применение на практике методов выращивания, эксперименты с растениями и ландшафтом.

Фитолампа для Натальи — только часть эксперимента, помогающего выращивать урожай. Сейчас дачный блогер осваивает «метод без копания». Смысл в том, чтобы дать природе самой заниматься культивацией. Способа есть два. Первый состоит в том, чтобы органические вещества добавить непосредственно на поверхность почвы в виде мульчи. Дальше за дело берутся черви. А можно покрыть сад хорошо смоченными листами картона или несколькими слоями бумаги на 5 сантиметров.

Коронавирус зажег окна

Но вернемся к необычному свечению. Если присмотреться к окнам соседей, то, как минимум, одно из них будет неземного цвета. Редко где в многоквартирном доме по вечерам не горит притягивающий взгляд огонек. Проверьте эту теорию на себе. Поднимите глаза и приглядитесь внимательно. Заметили фиолетовый оттенок? Это садовод готовится открыть дачный сезон.

Разукрасить типичные многоэтажки, как ни странно, помогла пандемия.

Коронавирус заставил жителей больших городов обратить внимание на сельскую местность. Люди потянулись к земле. Спрос на загородную недвижимость резко возрос. По некоторым оценкам, желающих приобрести или арендовать небольшой домик с землей стало в два раза больше по сравнению с доковидными временами. Сначала многие решили временно самоизолироваться на даче. Теперь поняли, что иметь укромное место — это ещё и здорово!

Рост интереса к сельской жизни даже получил свое название — «Cottagecore». В Инстаграме и TikTok публикаций с такими хештегами миллионы. Город обратил взор в сторону деревни. Во время распродажи в ноябре люди активно покупали оборудование для сада и огорода. Желающих приобрести инвентарь стало в два раза больше.

Несмотря на снижение роста числа заболевших и постепенное снятие ограничений, специалисты предполагают, что интерес к недвижимости за городом продолжит расти и в этом году. А если есть земля, то можно выращивать урожай. Тем более что экологически чистые продукты сейчас в цене. Во многом именно поэтому жители больших городов зажгли в своих окнах фиолетовый цвет. Скоро на дачу поедут. Занимаются люди рассадой, а вы что подумали?