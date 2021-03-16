Светофор на месте ДТП с детьми установили в Муроме

В Муроме установили кнопочный светофор на опасном пешеходном переходе, где автомобиль на большой скорости сбил двух 15-летних школьниц. ДТП произошло в августе прошлого года, а переходить дорогу безопаснее стало только сейчас. На установке светофора настояли общественники, это требование поддержала и муромская прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что пешеходный переход на стыке Владимирского шоссе и улицы Колхозной востребован среди горожан. В районе перекрёстка расположено немало социальных объектов: школа № 15, парк им. 50-летия Советской власти, Центр внешкольной работы, стадион им. В. Лосева.

Сейчас светофор установлен и исправно работает.

Еще один пешеходный переход, который попал в поле зрения общественников, расположен рядом со школой № 16. На нем не было практически никаких знаков. Недочеты, которые выявили эксперты ОНФ, игнорировали больше года. Теперь на перекрестке рядом со школой появились недостающие знаки дорожного движения.

«Зебру» в администрации города обещали нанести во время запланированных этой весной работ по благоустройству, уточняет пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Ранее «Призыв» сообщал, что проблемный светофор у рынка «Слобода» во Владимире заработал в новом режиме.