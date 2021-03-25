Строительство М-12 обсудили с жителями Владимира

Дорожники начали информировать население области о строительстве трассы М-12 «Москва-Казань». Сегодня прошла встреча с владимирцами. Участок платного автобана пройдёт в 50 метрах от южного обхода Владимира. В черте областного центра построят 11 километров скоростной дороги. Это будет 4-полосная трасса с разделением встречных потоков, с наружным освещением на протяжении всего пути. Проект дороги готов, идет оформление документов для отправки на госэкспертизу.



Встреча представителей федеральной компании «Автодор» с населением прошла в управлении архитектуры и строительства на площади Ленина. Пришли жители микрорайонов, находящихся в зоне строительства. В частности, Мостостроя, а также садовых и дачных товариществ у «южки». Многие были недовольны вырубкой леса в створе дороги, тем, что ухудшится состояния старицы Клязьмы и озера Банное, да и экологии в целом.

Алексей Борисов, член правления госкомпании «Российские автомобильные дороги»:

Уважаемые жители, все проектирование делается в соответствии с нормами и правилами, утвержденными в Российской Федерации.

Что касается экологического раздела, то он разработан и пройдет государственную экспертизу.

Что касается подтоплений, то все необходимые мероприятия там будут выполнены. Гидрология, геология, все изыскания — 100% есть в данном разделе подготовительных работ.

М-12 «Москва-Казань» запустят в 2024 году. Стоимость проезда — 2500 рублей.

Жителей интересует, где будут съезды с платного автобана. Первый и ближайший — в Юрьевце, у развязки с южным обходом (чуть ближе к Москве). Следующий съезд намечен в деревне Захарово, рядом с Бараками. Больше никаких развязок близ Владимира делать не будут, дабы минимизировать пересечения транзитного и городского транспорта. Федеральные дорожники подчеркивают, что платный автобан строится специально для освобождения М-7 «Волга» и разгрузки городских дорог на территории Владимирской области.

Сергей Сысуев, заместитель главы города Владимира:

Вы обсуждаете очень местечково. А зачем и зачем? Трасса М-7 перехватывает часть транспорта из Нижегородской и Владимирской области и уйдет на М-12.

Часть трассы будет уходить на Казань. Развязки предусмотрены, чтобы разгрузить от транзитного транспорта.

Житель Владимира сможет ехать по М-12 до МЦКАДа. Это экономические узлы. Это экономика для Владимира.

Федеральные дорожники и владимирские власти договорились устроить ещё одно внеплановое обсуждение прохождения М-12 у микрорайона Мостострой. Ориентировочно встреча с жителями состоится в следующую субботу. Мэрия обещала проинформировать население.