Стихи о весне: угадайте их автора

«Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание», — говорится в решении ЮНЕСКО отмечать 21 марта Всемирный день поэзии. В этот день давайте вспомним самые известные стихи о весне, которые мы с вами читали в детском саду и школе. Их написали поэты, творчество которых вошло в золотой фонд русской литературы XIX столетия, серебряного века и советского времени. Среди них есть и авторы из Владимирского края. Сможете угадать, кому именно принадлежат эти стихотворные строки?

Зима недаром злится,

Прошла её пора —

Весна в окно стучится

И гонит со двора. Федор Тютчев Яков Полонский Алексей Кольцов Правильно! Неправильно! - Травка зеленеет,

Солнышко блестит;

Ласточка с весною

В сени к нам летит. Николай Языков Аполлон Майков Алексей Плещеев Правильно! Неправильно! - Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года;

Синея блещут небеса.

Еще прозрачные, леса

Как будто пухом зеленеют. Александр Пушкин Василий Жуковский Константин Батюшков Правильно! Неправильно! - Идёт-гудёт Зелёный Шум,

Зелёный Шум, весенний шум! Алексей Апухтин Николай Некрасов Михаил Лермонтов Правильно! Неправильно! - Уж верба вся пушистая

Раскинулась кругом;

Опять весна душистая

Повеяла крылом. Лев Мей Афанасий Фет Петр Вяземский Правильно! Неправильно! - Черемуха душистая

С весною расцвела

И ветки золотистые,

Что кудри, завила. Иван Бунин Сергей Есенин Валерий Брюсов Правильно! Неправильно! - О, весна без конца и без краю -

Без конца и без краю мечта!

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

И приветствую звоном щита! Александр Блок Борис Пастернак Николай Гумилев Правильно! Неправильно! - Когда весна придёт, не знаю.

Пройдут дожди, сойдут снега...

Но ты мне, улица родная,

И в непогоду дорога. Михаил Танич Алексей Фатьянов Василий Лебедев-Кумач Правильно! Неправильно! - Весна, весна на улице,

Весенние деньки!

Как птицы, заливаются

Трамвайные звонки. Агния Барто Самуил Маршак Сергей Михалков Правильно! Неправильно! - Растопит солнце грязный лед,

В асфальте мокром отразится.

Асфальт — трава не прорастет,

Стиха в душе не зародится. Герасим Фейгин Владимир Солоухин Александр Безыменский Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Стихи о весне: угадайте их автора Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook