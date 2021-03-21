Стихи о весне: угадайте их автора

«Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание», — говорится в решении ЮНЕСКО отмечать 21 марта Всемирный день поэзии. В этот день давайте вспомним самые известные стихи о весне, которые мы с вами читали в детском саду и школе. Их написали поэты, творчество которых вошло в золотой фонд русской литературы XIX столетия, серебряного века и советского времени. Среди них есть и авторы из Владимирского края. Сможете угадать, кому именно принадлежат эти стихотворные строки?