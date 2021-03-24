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Спасение Малыша

История брошенной собаки со счастливым концом

Дело было в феврале, когда Владимир накрыли аномальные морозы, а вслед за ними такие же снегопады. В то время как синоптики соревновались в остроумии, сочиняя эпитеты для зимней погоды, и пугали население барическими пилами, молотками и даже барическим дном, во дворе средней школы № 2 на дне картонной коробки, накрытый старым пальто, замерзал пес.

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Малыш, 2-2,5 года, почти лайка

«На улице Балакирева уже несколько дней лежит собака прямо в снегу, может, кто-то узнает или поможет, ест, не двигается», — пост из сообщества «Зоохелп33» Александру прислал его знакомый. Дело происходило во дворе Сашиного дома, но он, вообще-то, не планировал заводить собаку.

— Все произошло как-то быстро. Пес обморозил ноги, не ходил, и нужно было срочно что-то решать. Когда я включился в эту историю, собаку с улицы уже занесли в соседний подъезд. Я решил взять ее себе. На время. Пока не найдется хозяин, — вспоминает Александр.

Чья-то собака

Собаки, которые всю жизнь провели на улице, отличаются от брошенных или потерявшихся. Жившие с людьми животные знают команды, реагируют на человеческий голос, им тяжело самим добывать пищу — таким на улице долго не протянуть. Особенно зимой. Псу, названному впоследствии Малышом, какое-то время помогали школьники. Они соорудили для него лежанку из старой одежды и коробок и приносили еду. Пока все там не завалило снегом.

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Коробка, в которой спал Малыш

Малышу не давала замерзнуть теплотрасса, проходящая к школе.

Там пес провел недели две, пока на эту историю не обратили внимание соседи и зооволонтеры. В спасательной операции принимали участие не меньше тридцати человек. Собака немаленькая, и до конца не было понятно, насколько она агрессивна и как сильно пострадала. Понятно было одно – на таком морозе до утра животное не протянет. Так Малыш и оказался сначала в подъезде, а затем дома у Александра. Тот взял на себя ответственность за собачью жизнь.

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— Он мне достался с ковриком и пакетиком корма, — рассказывает Саша. — У меня никогда не было собак, я совершенно не знал, что нужно делать. Я думал, что собака со мной ненадолго, рассчитывал сначала, что отыщется ее хозяин.

Но хозяин не откликнулся ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Пост с фотографией Малыша и координатами Александра разлетелся по всем владимирским подслушкам. В ответ – тишина.

Люди либо Интернетом не пользуются, либо они его не ищут. Но если хозяева найдутся сейчас, Саша им собаку уже и не отдаст, только если Малыш сам решит уйти.

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Лайка на поводке

Чтобы пес больше никогда не остался на улице, Александр пока не спускает его с поводка. Поводок на Малыше, кстати, особый – корректирующий. Его хозяин собаки купил по рекомендации кинолога, помогающего воспитывать Малыша.

— Первое время, пока у меня не было никакого поводка, я выгуливал его на своем ремне, потом мне привезли ошейник, но на обычный поводок Малыш не реагировал. Пришлось купить учебный. Он, конечно, похож на удавку, но по-другому пока невозможно. Собака должна научиться ходить рядом, иначе может убежать. И это может закончиться плохо, — говорит Александр.

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Малыш на корректирующем поводке учится команде «Рядом!»

Кинолог рассказал Саше, что Малыш по происхождению близок к лайке, а лайки живучие. Псу потребовалось две недели, чтобы полностью восстановиться. Помог курс антибиотиков и доброе отношение.

— Потихоньку его лапы восстановились, он пошел, потом побежал, потом побежал очень быстро.

А вместе с ним побежал и Александр, потому что Малышу нужно давать много физической нагрузки и нельзя отпускать с поводка. Саша гуляет с собакой четыре раза в день по часу. Прогулка обязательно включает пробежку по стадиону той самой школы, во дворе которой Малыш совсем недавно чуть не замерз.

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Александр и Малыш на школьном стадионе

Немаленький Малыш

Кстати, Малыш — вовсе не малыш, а вполне себе пес средних размеров. Ему бы жить в частном доме, но жить он будет в городской квартире, ограниченное пространство которой окупится безграничной добротой его хозяина, который и придумал ему новое имя.

— Я когда его увидел, такого слабого и безжизненного, мне в голову пришло слово «малыш». Стал его так называть, а через неделю он начал откликаться, — Александр повесил псу табличку с именем и своим номером телефона на ошейник.

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Теперь Малыш никогда не потеряется

У Малыша сейчас все хорошо. Он поправился, за ним ухаживают, воспитывают. Он практически привык к своему новому хозяину и научился не плакать, когда остается дома один. А Саша дома один больше уже не остается.

— Сначала я боялся, что он изменит мои планы: я много работаю, у меня есть увлечения, на которые я трачу время. Но нет. Все изменения, которые произошли, только к лучшему. Так что тем, кто окажется в такой же ситуации, как я, рекомендую не сомневаться!

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Юлия Назарова

Фото «Призыва»


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