Соревнования во Владимирской области разрешили проводить со зрителями

Во Владимирской области снова разрешили спортивные массовые мероприятия с присутствием зрителей. Соответствующие изменения в свой указ № 38 «О введении режима повышенной готовности» внёс глава региона Владимир Сипягин. Правда, есть условие: должно быть заполнено не более 50 процентов зрительских мест.

Напомним, что снижение заболеваемости коронавирусом уже позволило разрешить мероприятия в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры. Заполняемость залов также должна быть не более 50% от общей вместимости.

Смягчение коронавирусных ограничений коснулось и музеев. Им разрешили увеличить количество туристов в экскурсионных группах до 30 человек. При этом туристическая группа должна приехать в наш город на одном транспорте или обучаться совместно. Посетить музеи могут также группы численностью до 10 человек, но при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

Ношение масок и социальная дистанция сохраняются.

Этим же указом разрешено проведение групповых занятий в культурно-досуговых учреждениях. Допускается и проведение всероссийских, областных конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере культуры с числом участников более 50 человек. Однако согласовать такое мероприятие должен департамент культуры.

Между тем в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, сохраняется запрет на проведение досуговых, рекламных и прочих массовых мероприятий. Все еще действуют и ограничения, касающиеся пожилых жителей области. Соблюдать режим самоизоляции пенсионеры 65+ обязаны до 21 марта.

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