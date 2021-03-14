Смертельная авария произошла под Гусь-Хрустальным

Крупная авария с жертвами произошла на дороге в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации пресс-службы УМВД, 26-летняя водитель «Renault Logan» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль «Богдан-2011», за рулем которого был 32-летний водитель. В результате ДТП погибла 27-летняя девушка — пассажирка иномарки. В больницу попал 16-летний подросток из автомобиля «Богдан-2011». Еще трём участникам ДТП — водителям и пассажиру — была оказана медпомощь на месте происшествия.

Авария произошла в субботу около четырех часов дня на 381-м километре трассы «Золотое кольцо».

Во время ДТП на улице было ещё светло, но шел снег. На дороге, по информации водителей в соцсетях, было местами скользко. Очевидцы сообщают, что девушка не вписалась в изгиб дороги. Есть информация из соцсетей, что опыт вождения у неё меньше месяца.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося. В сложных погодных условиях водителям советуют быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и не допускать опасных маневров.