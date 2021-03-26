Синоптики рассказали о погоде на выходные во Владимирской области

Погода грядущих выходных обещает порадовать жителей Владимирской области. Синоптики обещают тепло. Днем воздух прогреется до +7 градусов. При этом, судя по данным погодных сервисов, преимущественно будет пасмурно. Ночные температуры пока отрицательные, прогнозируется до -3 градусов, но это ненадолго. Уже на следующей неделе ситуация изменится.

— Со вторника и ночные температуры перейдут на положительные значения. Будет от +0 до +5 градусов, — рассказал «Призыву» заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев.

Влияние на погоду оказывает антициклон с запада.

Весна окончательно вступает в свои права. Съемочной группе «Призыва» удалось на этой неделе побывать на опушке, где распустились подснежники. А еще наши читатели поделились фотографиями распустившейся во Владимире вербы.

Между тем потепление приведет к стремительному таянию снега. Скоро от него останутся лишь «слезы».

— В начале апреля от снега останутся одни «слёзы», снежный покров окажется символическим – не более 1-3 см, и к концу первой декады месяца от него не останется и следа, — заверяют специалисты центра погоды «Фобос».

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирскую область этой весной ждет интенсивное половодье. Уровни воды на Оке, Клязьме и малых реках региона могут достигнуть опасных значений.