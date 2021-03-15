Синоптики назвали сроки прихода 15-градусного тепла

Аномальные морозы позади, но 15-градусного тепла жителям Владимирской области еще придется подождать. Синоптики прогнозируют, что случится это не раньше чем через месяц, а то и полтора. Пока же погода будет унылой. Пасмурно, временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем воздух будет прогреваться до +3 градусов, во второй половине – прохладнее, особенно это будет заметно в ночные часы. Температура может опуститься до -9 градусов. Метеозависимым людям стоит учитывать, что давление будет чуть ниже нормы.

Всю неделю будет облачно и сыро.

— Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора, — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А пока в ожидании настоящего тепла нам придется подумать об изменении гардероба. Непромокаемая обувь и зонт сейчас станут его ключевыми элементами.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия готовится к новому цветочному сезону. На портале госзакупок уже выставлены контракты на покупку рассады и саженцев цветов.