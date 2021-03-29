Шёл по делу, спас собаку

«Пожалуйста» — это всё, что скажет на камеру молодой человек, вытащивший из полыньи собаку. Возьмёт оставленную на берегу курточку, отряхнется и пойдёт дальше по своим делам. Куда и откуда, не скажет даже по телефону. Не суть важно. Просто он проявил смелость и чуткость. За три дня ролик со спасением животного посмотрели десятки тысяч человек. Видео разместили в социальных сетях. Но о парне в чёрных джинсах и темном свитере там говорится скудно. Нам удалось его разыскать.

Понял, пса надо спасать

От личной встречи молодой человек, спасший собаку, откажется сразу. Говорить на камеру не готов. Почему — выяснять не станем. Телефонного разговора вполне достаточно, чтобы узнать подробности истории, о которой так много писали в социальных сетях. Парня, вытащившего пса на берег, зовут Иван Ефимов. Живёт в Кольчугино. Возраст 30 лет. Тонущую собаку, признается, увидел случайно.

— Шёл по делам мимо этого оврага. Заметил, что собака замерзает в полынье. Рядом стояли две женщины. Не раздумывая, решил: пса надо спасать. Я понимал, что собаке больше никто не поможет. В этом месте не очень глубоко. Если бы провалился, доплыл бы.

Собака не сопротивлялась. Наоборот, словно понимала, что молодой человек хочет её спасти. Не рычала и не огрызалась. Она из последних сил цеплялась за лёд. Сколько времени пёс провёл в полынье, молодой человек не знает. Вытащил зверя из воды и сразу ушел. Это потом Иван узнал, что его поступок попал на видео.

Не считаю себя героем

Чем занимается Иван в обычной жизни, неизвестно. Про себя он сказал только, что сейчас в поиске работы. Но это неважно для людей, готовых сказать молодому человеку «спасибо». Такие, как он, редкость. Иван скромно добавил: начали узнавать на улицах и в магазине. Но свой поступок героическим он не считает.

— Я, честно, не думал, что могу провалиться под лед. Может, и было страшновато, но на тот момент было важно спасти пса. Скинул курточку, потому что там был телефон и ещё кое-какие вещи. Слышал, как начал трещать лёд, когда стал собаку на берег вытаскивать… Сейчас в городе ко мне люди подходят, говорят «спасибо». Неожиданно даже.

О судьбе спасённой собаки Иван ничего не знает. Черный пёс крупных размеров и его спаситель на берегу разошлись в разные стороны. Если у четвероногого счастливчика и есть хозяин, то Ивана он не благодарил. А если пёс живет на улице, молодой человек готов его взять к себе. Вот только где теперь его найдёшь, спасённого?

На помощь собаке

Случаи, когда люди приходят на помощь тонущим животным, иногда становятся известны общественности. В декабре 2019 года в Юрьев-Польском районе местные жителя освободили замерзающего пса из ледяного плена. Четвероногий попал в полынью на Колокше и не мог выбраться самостоятельно. Собака совсем выбилась из сил и вряд ли смогла долго продержаться на воде.

На помощь бросился проходивший мимо мужчина. Он лёг на тонкий лед и осторожно приблизился к полынье.

Замерзшее и напуганное животное удалось схватить за лапы и вытащить на поверхность. На берегу собаку обогрели и даже угостили. Животное полакомилось купленной в магазине косточкой, а потом убежало.

А в Меленковском районе выбраться из ледяной воды собаке помогли полицейские. К правоохранителям, дежурившим на одной из городских улиц, обратились две девочки. Школьницы рассказали, что неподалеку в реку упала собака. Девочки попросили полицейских помочь животному.

Инспектор ДПС Александр Чуйков решил не ждать коллег из экстренного ведомства и помочь псу самостоятельно. Сняв форменное обмундирование, полицейский осторожно добрался по тонкому льду до полыньи. Спас зверя!

Позднее нашлись хозяева Герды. Они поблагодарили полицейского, который не оставил любимицу семьи в беде.

В Москве-реке погиб музыкант

Спасение оказавшегося в беде пса — дело опасное. Музыкант Александр Липницкий провалился под воду, пытаясь вытащить собаку из полыньи, и погиб. Версия это предварительная. Тело музыканта достали из Москвы-реки. Трагедия произошла 26 марта. Подробности гибели артиста рассказал его друг Артемий Троицкий.

— Он с собакой пошёл кататься на лыжах по замерзшей Москве-реке. Один раз прогулялся, потом пошёл второй раз. По-видимому, провалилась под лёд собака. Александр бросился спасать собаку и сам провалился под лёд, — заявил музыкальный критик журналистам «Пятого канала.

Началось таяние льда

С началом весны выходить на водоемы становится небезопасно, напоминают специалисты. Во Владимирской области плюсовая температура, на водоёмах активно тает лёд. Его толщина в разных местах — от 8 до 60 сантиметров, сообщили в региональном управлении МЧС.

На водоёмах образуются промоины. С виду прочный лёд очень коварен.

Специалисты напоминают: если оказались под водой, ведите себя правильно. Туловищу важно придать горизонтальное положение. Положить на лед руки и работать ногами. Вставать сразу нельзя. От опасного места стоит откатиться. Ползти к берегу лучше тем путём, которым вы пришли. Там толщина льда уже известна, вас, скорее всего, он выдержит.

Трагические истории на льду весной, к сожалению, происходят часто. В прошлом году, например, под лёд провалились сразу три жителя Владимирской области. Двух человек спасли, один рыбак погиб. Однако печальный опыт останавливает не всех. На водоёмах до сих пор много любителей подлёдного лова. В азарте не все помнят, что под лёд когда-то можно уйти и самим.