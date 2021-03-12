Шоу «Я себя знаю» Азамата Мусагалиева покажут на ТНТ4

Премьера в телеэфире состоится 15 марта в 23:00

В эфир ТНТ4 выходит YouTube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» (18+), жанр которого он сам определяет как псевдоинтеллектуальная псевдовикторина. В нём ведущий задаёт селебам вопросы, почти не оставляя шанса правильно ответить. За каждый неверный ответ гость должен рассказать постыдную историю о себе, которая может быть смешной, грустной, нелепой, обидной или просто ужасной. Получается откровенное и комичное интервью в формате «викторины».

Рассказывать всю правду себе будут Александр Гудков, Тимати, Нурлан Сабуров, Баста, Алексей Щербаков, Екатерина Варнава, Илья Соболев, Мигель, Дмитрий Губерниев, Тимур Батрутдинов и Денис Дорохов. На сегодня выпуски с их участием на YouTube собрали больше 60 миллионов просмотров.

Азамат Мусагалиев: «В этом шоу я заставляю своих друзей рассказывать постыдные истории о себе. Они, конечно, могут этого не делать, но, чтобы этого избежать, им нужно идеально знать все факты из своей биографии и правильно ответить на вопросы моей шедеврализированной псевдовикторины».

Смотри шоу «Я себя знаю» в эфире ТНТ4 с понедельника по четверг в 23:00.