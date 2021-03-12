Широкая Масленица, «Уральские пельмени» и прочие вкусности: выходные будут насыщенными!

Парк «Загородный» приглашает всех жителей и гостей Владимира на «Красочную Масленицу»! Для вас приготовили массу развлечений, всевозможных интереснейших и вкусных площадок и конечно, большое концертно-развлекательное действо. Самой живописной площадкой станет большая авторская масленичная кукла в расписном сарафане. Вокруг нее разместятся интерактивные и фотообъекты.

«Вкусная ярмарка» представит участникам праздника изысканные угощения. Впервые гостям представится возможность отведать чудо-блинов, поднимающих настроение, а секрет заключается в их цвете: малиновые, жёлтые и зеленые! Спортивные и экстремальные забавы гостей ожидают на «Яркой площадке».

В центре праздничной площади расположится гора из снега, залитая цветными красками, на вершине которой разместится символ весны — солнце. Самые отважные гости смогут посостязаться в испытании «Взятие снежной горы», первый добравшийся до «солнца» заберет главный приз праздника.

Самая выразительная, активная и колоритная площадка Масленицы – это, конечно, праздничная сцена. Там состоятся розыгрыши призов, выступления артистов и почетных гостей. Какая же Масленица без танцев и песен. Гостей ожидает самая красочная масленичная дискотека от русского народного диджея Антона Мельникова.

Безусловно, кульминацией народных гуляний станет долгожданный обряд сожжения чучела Масленицы и проводы Зимы. «Красочная Масленица в Загородном-2021» будет выразительной, живописной, колоритной, красноречивой, сочной и вкусной, фееричной и яркой!

Парк «Загородный: Судогодское шоссе, 4

14 марта в 12.00

Вход свободный