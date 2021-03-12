Широкая Масленица, «Уральские пельмени» и прочие вкусности: выходные будут насыщенными!

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«Красочная Масленица в Загородном-2021» 0+
Парк «Загородный» приглашает всех жителей и гостей Владимира на «Красочную Масленицу»! Для вас приготовили массу развлечений, всевозможных интереснейших и вкусных площадок и конечно, большое концертно-развлекательное действо. Самой живописной площадкой станет большая авторская масленичная кукла в расписном сарафане. Вокруг нее разместятся интерактивные и фотообъекты.
«Вкусная ярмарка» представит участникам праздника изысканные угощения. Впервые гостям представится возможность отведать чудо-блинов, поднимающих настроение, а секрет заключается в их цвете: малиновые, жёлтые и зеленые! Спортивные и экстремальные забавы гостей ожидают на «Яркой площадке».
В центре праздничной площади расположится гора из снега, залитая цветными красками, на вершине которой разместится символ весны — солнце. Самые отважные гости смогут посостязаться в испытании «Взятие снежной горы», первый добравшийся до «солнца» заберет главный приз праздника.
Самая выразительная, активная и колоритная площадка Масленицы – это, конечно, праздничная сцена. Там состоятся розыгрыши призов, выступления артистов и почетных гостей. Какая же Масленица без танцев и песен. Гостей ожидает самая красочная масленичная дискотека от русского народного диджея Антона Мельникова.
Безусловно, кульминацией народных гуляний станет долгожданный обряд сожжения чучела Масленицы и проводы Зимы. «Красочная Масленица в Загородном-2021» будет выразительной, живописной, колоритной, красноречивой, сочной и вкусной, фееричной и яркой!
Парк «Загородный: Судогодское шоссе, 4
14 марта в 12.00
Вход свободный
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Широкая Масленица на Студеной горе 0+
Уже в это воскресенье на «Рынке на Студеной» настоящий фестиваль — традиционная Широкая Масленица! Это большой праздник для всей семьи: традиционные праздничные гулянья с песнями, плясками, хороводами, выступлениями артистов и настоящим сожжением Масленицы!
Рынок на Студеной: ул. Дворянская, 27а, корпус 1
14 марта с 12.00 до 17.00
Вход свободный
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Царская Масленица в Центральном парке 0+
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«Ваши пельмени. Лучшее» 6+
Шоу, где тон задают обаятельный Вячеслав Мясников и харизматичный Андрей Рожков, участники команды «Уральские пельмени» и одноименного ТВ-проекта, зажигают по полной: яркие музыкальные номера, смешные пародии, герои которых уже полюбились зрителям, комедийные скандалы, интриги, расследования. Полноценным концертом юмористы прощаются с проектом, ведь впереди — множество планов и новых идей. А как умеют прощаться апологеты комедийного действа? Только на сцене и только с хорошим настроением!
ART HALL: ул. Северная, 2а
14 марта в 19.00
Цена билета — 1300-3600 руб.
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Гуляй, Масленица: перезагрузка! 0+
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«Отава Ё»: чудеса гуслей и русской жалейки 6+
Свой творческий путь они начинали с выступлений на улицах родного Петербурга, а теперь им рукоплещут залы по всему миру. Их видеоклипы на песни, задорно сочетающие фолк-фьюжн и народные песни, имеют десятки миллионов просмотров и получают призы на престижных кинофестивалях. География гастролей тоже впечатляет — от Норвегии до Мексики, от Японии до Португалии. В последние дни Масленичной недели музыканты выступят во Владимире с семейным праздничным концертом.
Ресторан «Макс Брой»: ул. Дзержинского, 11
13 марта в 14.00
Цена билета — 550-1050 руб. Детям до 6 лет в сопровождении родителей — вход свободный
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Добрая Масленица 0+
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Экскурсия «Купеческий Владимир» 6+
Какие социальные объекты появились в дореволюционном Владимире благодаря Александру Лукичу Лосеву? Как увековечили свое имя во Владимире Ефим и Василий Васильевы? Чем занимались родители знаменитых братьев Столетовых? Давайте прогуляемся по центру нашего города и вспомним неповторимые истории трех выдающихся купеческих семей. Тем более что почти все созданное на их деньги хорошо сохранилось.
Место встречи — здание филфака ВлГУ у Золотых ворот: ул. Никитская, 1
14 марта в 12.00
Стоимость – кто сколько захочет
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«У памяти на самой кромке…» 16+
Борис Рыжий — один из самых известных поэтов 90-х, «уральский самородок», чьё творчество оказало влияние на массу современных стихотворцев. Всего им было написано более 1300 стихотворений. Первая публикация стихов датирована 1992 годом — в «Российской газете» («Облака пока не побледнели…», «Елизавет» и «Воплощение в лес»). Его произведения публиковались во многих журналах, переводились на многие европейские языки. А в Голландии любовь к нему так велика, что популярная рок-группа De Kift записала две песни на его стихи. Он — лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира». Участвовал в международном фестивале поэтов в Голландии. Умер 7 мая 2001 года. Предсмертная записка оканчивается словами: «Я всех любил. Без дураков».
На памятном вечере уникального поэта вы узнаете о творчестве длиною в жизнь, поговорите о его личности и, возможно, откроете что-то новое для себя.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
14 марта в 17.00
Вход свободный
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Благотворительный марафон 6+
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Марина Девятова с программой «Русская душой» 6+
Исполнительница фольклорных композиций и романсов, искренняя, душевная, открытая и невероятно талантливая певица с истинно русским характером — Марина Девятова — рада новой встрече с поклонниками. Она уверена, что именно в песнях, слагаемых народом, отражаются настоящие людские мысли, взгляды, традиции. Это позволяет ей собирать полные залы в Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Корее, Китае, Лаосе, Вьетнаме и Монголии. Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей ее королевской семьи.
Марина Девятова – обладательница классического музыкального образования, выпускница Академии имени Гнесиных. На профессиональной сцене она начала выступать в возрасте 16 лет. В юном возрасте певица стала победителем фестиваля «Славянский базар», а затем вышла в финал телевизионного конкурса «Народный артист», что и принесло ей всероссийскую известность.
В этот вечер владимирцы услышат песни из «золотого фонда» певицы: «Ой, то не вечер», «Черный ворон», «Поговори со мною, мама» и многие другие. В концерте примет участие шоу-балет «ЯR-dance».
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
14 марта в 18.00
Цена билета — 1500-2500 руб.
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Алёхин и Шайба. Квартирник в Эйдосе 18+
Давненько ничего подобного не было во Владимире! И вот два гиганта андеграунда, олдскул-мастодонты владимирской рок-сцены Алёхин и Шайба исполнят для вас свои знаменитые хиты и новые произведения.
Букинистический магазин «Эйдос»: ул. Б. Московская, 20а
14 марта в 19.00
Стоимость – кто сколько захочет
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«Черный Квадрат» - трибьют группы «Кино» 16+
Настало время «Кино»! Да-да, того самого, чьи песни входят в «золотую» коллекцию русского рока. Их исполнит трибьют-группа «Черный Квадрат». Парни давно знакомы с владимирской публикой, поэтому их программа будет состоять из востребованных хитов. Пронесенная через года музыка Виктора Цоя находит небывалый отклик в сердцах слушателей, а полная стилизация манеры и имиджа легенды 90-х вносит необычайный колорит в программу «Черного Квадрата».
Ресторан «Макс Брой»: ул. Дзержинского, 11
14 марта в 19.00
Цена билета — 700-900 руб.
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Фотовыставка «Николай Андреев. Серпухов. Россия» 6+
Николай Платонович Андреев (1882-1947), родившийся и всю свою жизнь проживший в Серпухове, был одним из основных представителей пикториальной фотографии в России. Он поднялся на уровень крупнейшего мастера, стиль которого отличался лирическим психологизмом и глубоким философским осмыслением простых, на первый взгляд, объектов съёмки. Искусство съёмки было подкреплено прекрасным владением бромосеребряной и бромомасляной (бромойлем) техниками печати.
Всё творчество мастера абсолютно оригинально, почерк легко узнаваем. Андреевский стиль ценили и в России, и за границей. С 1908-го по 1937 год работы Андреева многократно занимали призовые места на международных выставках в Европе и Америке, достойно представляя отечественный пикториализм. Это был один из самых награждаемых фотохудожников в то время. За 1928 год он получил шесть международных наград разного достоинства: от дипломов до золотых и серебряных медалей.
Приглашаем и вас познакомиться с работами мастера. Серпуховский историко-художественный музей предоставил для выставки в городе Владимир 48 работ Николая Андреева.
Выставочный центр: ул. Б. Московская, 59
Выставка продлится до 4 апреля 2021 года включительно
Режим работы: с 10.00 до 17.00 без перерыва, понедельник – выходной день.
Цена билета – 150 руб., льготный – 75 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: park-druzhba.ru