«Бонд. Джеймс Бонд», — представлялся агент 007. «Шеф. Бренд-шеф» — это про Кирилла Синичкина. Он бренд-шеф парк-отеля «Вознесенская слобода», вице-президент Владимирской ассоциации кулинаров, неоднократный победитель Всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la Russe и обладатель ещё множества званий и регалий. Один из лучших кулинаров нашего региона, если уж обобщить. О нём — новая программа «Призыва» в проекте «Наши люди».

Кирилл Синичкин мог бы работать в городах-миллионниках или за границей. Приглашали. Он предпочёл Владимир. Ритм этого города ему нравится: неторопливый, вдумчивый, комфортный.

Кириллу Викторовичу есть с чем сравнивать. Он видел лучшие уголки мира, поскольку участвовал во множестве международных конкурсов. И побеждал.

В передаче «Наши люди» он рассказал о своём первом блюде, приготовленном в детстве (каша с комочками), о начальных шагах в познании кулинарного искусства, сделанных в армии, о том, как лично он относится к авторской кухне.

И самое главное. Вот рецепт блюда, которое Кирилл Синичкин приготовил в нашей программе.

Медальоны из свиной вырезки с кремом из жареного лука и грибным соусом

Свиную вырезку нарезать на медальоны и обжарить в смеси масел (с тимьяном) с обеих сторон, затем на этой же сковороде обжарить нарезанные дольками грибы и соломку репчатого лука до золотистого цвета. Добавить куриный бульон и винный соус. Уварить до густого состояния и ввести сливки.

Подача: крем из жареного лука прогреть и нанести на тарелку. В середину положить медальоны, на них грибной соус. Посыпать мелкорубленым луком, жареной зеленью и луком-пореем, слегка посыпать черной солью. Полить настоем зеленого масла.