Селянин добился остановки поезда рядом со своей деревней

Рельсовые автобусы «Орлан», следующие по маршруту Ковров – Муром, теперь делают остановку в деревне Аксёниха Ковровского раона. Новый остановочный пункт Волго-Вятская пригородная пассажирская компания открыла по просьбе местного жителя, сообщает официальная газета РЖД «Гудок».

Селянин пожаловался на транспортную изоляцию, в которой оказалась его деревня с населением около ста человек. Последний вечерний рейс автобуса, на котором работающие в райцентре жители обычно возвращались домой, отменили из-за нерентабельности. В итоге преодолеть расстояние в 36 км, разделяющее Ковров и Аксёниху, без личного автомобиля можно было только на электричке Ковров-1 – Волосатая. Но вариант очень неудобный. Люди выходили на станции Восход и дальше шли домой еще час пешком.

— Хорошо, если лето: световой день длинный. А как идти до деревни зимой, по темноте и в мороз? Это небезопасно, – говорит житель Аксёнихи Андрей Ларин. – Если раньше мы с односельчанами ходили целой гурьбой, то сейчас нас становится всё меньше и меньше. Из-за плохого транспортного сообщения многие в итоге уехали в город, сняли жильё в Коврове.

Теперь поезда останавливаются утром и вечером. До Коврова местным жителям ехать час. Цена билета — 114 рублей.

«Орланы» помогут жителям деревни добираться на работу и обратно.

Настойчивость селянина дала и другие результаты. На железнодорожной насыпи возле Аксёнихи установили временную платформу. До конца апреля, когда подсохнет грунт, в планах железнодорожников устроить на этом полустанке сходы, подходы и ограждения. К лету обещают сделать навес над платформой.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 29 мая «Стрижи» и «Ласточки», курсирующие через Владимир по маршруту Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново, изменят маршрут. Они начнут отправляться и прибывать на новый терминал Черкизово вокзального комплекса Восточный, а не на Курский вокзал, как было прежде.