СберБанк назвал регионы с самыми низкими ценами на жильё

Самые низкие цены на квартиры на вторичном рынке жилья зафиксированы в десяти регионах страны, расположенных в разных федеральных округах. Минимальный прайс — в Республике Ингушетия, где средняя стоимость готовых квартир начинается от 1 млн рублей.

В расчёте рассматривается квартира площадью 45 квадратных метров и приводится средняя стоимость квадратного метра на основе данных о размещённых объявлениях на DomClick.ru за 2020 год.

На втором месте — Владимирская и Курганская области. Здесь средняя цена на вторичку начинается от 1,7 млн рублей. В Челябинской, Брянской, Саратовской, Псковской областях, а также в Республике Марий Эл и Республике Калмыкии жильё можно приобрести по минимальной цене — 1,8 млн рублей.

Самые дешёвые квартиры на первичном рынке жилья — в Брянской области, Чувашской Республике, Ставропольском крае, Смоленской области, Республике Адыгее, Саратовской области, Псковской области, Ивановской области, Оренбургской области.

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке жилья по регионам России

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке жилья по регионам России