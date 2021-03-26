Сбер провел конференцию «Инвестиционные продукты для девелоперов» для регионального бизнеса

Волго-Вятский банк Сбербанка совместно со СберИнвест провел онлайн-конференцию для региональных девелоперов. Участники обсудили актуальные вопросы развития рынка жилой и коммерческой недвижимости, а также новые направления взаимодействия и партнёрства со Сбером.

Спикеры конференции — управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк Джеймс Корриган, исполнительный директор – начальник отдела «Аналитический хаб» Вячеслав Романов, руководитель направления Управления собственных инвестиций Департамента инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк Алексей Яшин и руководители Волго-Вятского банка Сбербанка — рассказали о том, как раз развивать собственные проекты в текущих условиях рынка с помощью дополнительного финансирования, увеличения стартового капитала и высвобождения собственных вложенных средств. Также эксперты Сбера ответили на вопросы бизнес-сообщества.

Джеймс Корриган, Управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк:

«Конференция, объединившая ведущих игроков рынка и экспертов, позволила показать бизнесу нашу возможность предлагать гибкие условия по сделкам акционерного, мезонинного финансирования, долевого участия в капитале, организации совместных предприятий в секторе коммерческой и жилой недвижимости».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Подобные мероприятия, на мой взгляд, очень актуальны. Это не только возможность диалога, но и обсуждение реальных инструментов, которые будут способствовать расширению бизнеса девелоперов ВВБ. И я рад, что ведущие представители рынка жилой и коммерческой недвижимости сегодня приняли участие в нашей онлайн-конференции».