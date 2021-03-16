Сбер поддержал лыжный марафон в Нижнем Новгороде

Порядка 500 любителей лыжного спорта из Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Рязанской, Московской областей, а также республик Мордовии, Татарстана, Чувашии и Марий Эл вышли на трассу для участия в марафоне «Нижний 800». Участники соревновались на дистанциях 7, 30 и 50 километров на трассе территории Щелковского хутора.

Организатором лыжного марафона «Нижний 800» выступила общественная организация «Федерация лыжных гонок Нижегородской области», при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк и партнеров.

Почетными гостями марафона стали советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Николай Константинович Круглов, серебряный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский и российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.

Андрей Бетин, заместитель губернатора Нижегородской области:

«Немаловажно, что сегодня здесь собрались не только нижегородцы, но и гости из других регионов страны. Это подтверждает тот факт, что зимние виды спорта развиваются на территории Нижегородской области как на профессиональном, так и на любительском уровне. Такие знаковые мероприятия, как лыжный марафон «Нижний 800», не только привлекают людей к занятиям спорта, но и повышают имидж нашего города в преддверии его 800-летнего юбилея».

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня мы видим, что правительство Нижегородской области уделяет большое внимание развитию культуры спорта. И Сбер поддерживает эту инициативу, потому что это одна из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры. Спорт – это не только здоровый образ жизни, но и воспитание в себе умения преодолевать трудности, достигать целей, концентрироваться и создавать позитивный настрой».