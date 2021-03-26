Сбер – банк непрерывного развития

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Пётр Колтыпин провёл Public Talk. Модератором открытого диалога выступила Валерия Ланская, ведущая, актриса кино и театра. Встреча посвящалась итогам 2020 года и ближайшим планам Сбера. Символичным стало само место проведения мероприятия — студия, новое общественное пространство, где собираются молодые, активные и перспективные люди: студенты, бизнесмены, разработчики старт-апов. Обычно там говорят о возможностях и перспективах. Нынешняя встреча тоже была взглядом в будущее.

Хороший результат

2020 год был необычным. Кроме испытаний, он принёс и новые знания. В частности, о будущем мира. Оно в значительной степени связано с дистанционной деятельностью: работой, получением услуг и т.д.

— Каждый кризис нас чему-то учит. Мы не ожидали, что пандемия продлится так долго, но оказались к этому готовы. У нас был опыт дистанционной работы, были онлайн сервисы. Всё это нам помогло, — сказал Пётр Колтыпин.

Банк достиг двух целей, поставленных сразу же, как только начала ухудшаться ситуация с коронавирусом. Первая — это максимально позаботиться о безопасности здоровья сотрудников. Вторая — обеспечить бесперебойную работу всех сервисов. Более того, спектр сервисов был значительно расширен. Развитие получили те, что связаны с дистанционным предоставлением услуг: от доставки продуктов питания и медикаментов до телемедицины и ипотечного кредитования.

Грамотная стратегия в условиях кризиса ещё более укрепила позиции Сбера.

— Количество клиентов Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк за 2020 год увеличилось: физических лиц — на 6%, юридических – более чем на 8,3%. Сейчас 85% активного населения регионов, входящих в зону нашего обслуживания, являются клиентами Сбера, — привёл данные Пётр Колтыпин.

Показали уверенный рост и другие ключевые показатели: портфель кредитования физических лиц вырос на 13,3%, корпоративный кредитный портфель — на 4,2%. Портфель привлеченных средств частных клиентов вырос на 7,7%, по корпоративным клиентам прирост составил 25%.

Под крышей дома своего

Наиболее динамично в 2020 году росло ипотечное кредитование. Оно стало драйвером роста. Ипотечный портфель вырос на 17,2%. По итогам года более 117 тысяч семей приобрели жилье с помощью ипотеки от Сбера. Самой востребованной оказалась программа Господдержка-2020 на приобретение квартир в новостройках.

— Мы заключили на 35,7% сделок больше, чем в аналогичном периоде до «пандемийного» периода, — сообщил Пётр Колтыпин. — За 2020 год объем выдач жилищных кредитов составил почти 208 млрд рублей, что больше на 57% чем в 2019 году.

Востребованным оказался сервис ДомКлик. В условиях пандемии сделки с недвижимостью, когда всю цепочку, начиная от выбора жилья и заканчивая оформлением права собственности, можно пройти дистанционно, пожалуй, мог предложить только Сбер.

— Всё больше клиентов стали пользоваться цифровыми каналами, — отметил Пётр Колтыпин. – Например, количество жилищных кредитов, оформленных с помощью сервиса ДомКлик, в прошлом году выросло более чем в 2 раза.

Потребительских кредитов, взятых онлайн, в прошлом году было взято почти на 50% больше, чем в 2019-м.

И ещё статистика времён пандемии: доля безналичных платежей достигла почти 90%; количество активных пользователей СБОЛ стало больше на 9% и составило свыше 8,5 млн клиентов. Клиентам малого и микро бизнеса выдано более 87 млрд рублей.

Самое нужное

В 2020 году все мы поняли, насколько важны и ценны такие сферы нашей жизни, как получение медицинской помощи и образования. Сбер одним из первых был готов к новым реалиям: запустил горячую линию 24/7 с врачами, активно развивал дистанционные сервисы, в том числе экосистемы, помогал населению, бизнесу, сотрудникам, поддерживал сферу образования и здравоохранения.

Сбер на 100% реализовал госпрограммы и предложил собственные банковские программы.

А самочувствие экономики, в частности сектора малого и среднего предпринимательства, напрямую зависело от политики финансово-кредитных учреждений. Сбер, понимая важность сохранения бизнеса, осуществил реструктуризации COVID для юридических лиц на сумму более 40 млрд рублей, в том числе свыше 22 млрд рублей выдано в сегменте микро и малого бизнеса.

Стратегия 2023

Прошлый год стал годом прорыва: пройден путь от Сбербанка к Сберу. Тот занял третье место по показателю «сила бренда» в общемировом рейтинге, первое место в главной номинации премии «Банк года» портала Banki.ru. Второй год подряд выплатит рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд рублей, половина которых поступит в бюджет стран.

А впереди — новые вершины. Основная цель стратегии Сбера — стать любимым помощником в современном мире и помогать человеку, бизнесу и регионам успешно развиваться. Сохранена преемственность стратегии 2020 — клиентоориентированность. Человек всегда в центре внимания.

Для человека Сбер — помощник и навигатор: помогает оптимизировать средства, время, энергию. Для бизнеса — партнёр в сохранении и росте бизнеса: наращивает доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации. Для региона — драйвер экономического роста.

— Приоритетами нашей работы будут: образование, здравоохранение, цифровизация регионов, жилье и инфраструктурные проекты, спорт, культура, туризм, развитие предпринимательской культуры, ESG, — подытожил разговор Пётр Колтыпин.