«Салют, запусти Грэмми или не очень»: Сбер подготовил специальный тест для фанатов церемонии

Пользователям мобильных приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют, где присутствуют виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой, стал доступен развлекательный тест, посвященный 63-й церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми».

Попробовать пройти его можно, произнеся в мобильном приложении запрос «Запусти Грэмми или не очень». Иногда практически невозможно отличить тексты современных музыкантов от поэм авторов ХIХ-ХХ века, и порой в них можно найти интересные отсылки. Пользователю предлагается угадать, является ли текст в вопросе переводом существующей песни, текстом песни на русском языке или выдумкой, например:

Я возвращаюсь на юг.

Я возвращаюсь назад, назад, назад,

Где мои корни не размываются водой.

Или

Я никогда не продам свою душу, и я могу вернуть это.

И я правда хочу знать, где ты?.

В вариантах ответа есть ссылка на музыкальный трек, который можно послушать в приложении СберЗвук, если оно установлено на смартфоне, либо перейти на сайт в его веб-версию. В музыкальном сервисе СберЗвук уже доступен специальный плейлист с номинантами на премию. Запустить его можно также с умных устройств — медиаприставки SberBox и умного экрана SberPortal по запросу «Включи плейлист Грэмми».

Live-трансляция церемонии вручения самой престижной музыкальной премии в мире пройдет 15 марта в 3 часа утра по московскому времени эксклюзивно в мультимедийном сервисе Okko. Полная запись церемонии вручения премии «Грэмми» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Зрители проведут главное музыкальное событие года в компании с легендой MTV, виджеем Александром Анатольевичем и моделью, блогером и телеведущей Машей Миногаровой.