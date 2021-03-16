Салам, дорогие владимирцы!

Как будет по-туркменски «Узнай больше об истории и культуре этой страны»? А вот как: «Şol ýurduň medeniýetini we taryhyny öwren». Сложно? Ничего, человек всегда способен понять другого человека. Было бы желание. И возможности. У жителей Владимира такая возможность появилась. Сегодня в областном центре стартовала Неделя туркменской культуры (6+). Она называется «Ковёр традиций, вытканный в веках».

Наши земляки могут поближе познакомиться с туркменской культурой, узнать ее традиции и обычаи. Познавательные мероприятия продлятся до пятницы, 19 марта, включительно. Пройдут они на площадках Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи.

В церемонии открытия участвовал консул Посольства Туркменистана в России Мердан Сапаров.

— Открывая культурный марафон, важность развития межнационального и межконфессионального сотрудничества на региональном уровне подчеркнула директор департамента региональной политики Елена Качуровская, — сообщила пресс-служба «Белого дома».

Неделя туркменской культуры идёт в рамках проекта «Владимир интернациональный». Областная библиотека для детей и молодёжи организует его с 2013 года. Прежде во Владимире уже были недели азербайджанской, армянской, башкирской, грузинской, дагестанской, еврейской, езидской, мордовской, русской, таджикской, татарской, узбекской, финно-угорской и чеченской культур. За 7 лет в них приняли участие более 7000 человек.

О богатом историческом прошлом туркмен свидетельствуют памятники, относящиеся к III-II векам до нашей эры.

Кстати, для тех, кто особо проникнется историей и культурой Туркменистана. 21 марта будет праздноваться Новруз-Байрам — туркменский Новый год. Среди людей, отмечающих Новруз, повелось: чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдёт год. Так что подойдите к этому делу серьёзно. А пока можете подготовиться, сходив на мероприятия Недели туркменской культуры:

16 марта в 16.00 — «Народные праздники Туркменистана» — знакомство с традиционными праздниками, туркменскими музыкальными инструментами, песнями и танцами (12+): пр-кт Строителей, 23.

17 марта в 16.00 — «Ахалтекинский конь – гордость и слава туркмен» – познавательный час о священных животных, природных ландшафтах и заповедниках Туркмении (12+): пр-кт Строителей, 23.

18 марта в 12.00 — «Верный друг как брат» — знакомство с культурным наследием и устным народным творчеством туркменского народа — путешествие по стране и сказкам (6+): ул. Мира, 51.

19 марта в 12.00 — «Ковёр традиций, вытканный в веках» — знакомство с народными промыслами и культурными традициями Туркменистана (6+): ул. Мира, 51.