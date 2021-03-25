С рюкзаком на лису: бешеное животное напало на женщину

«Я не потеряла самообладание. Может быть, потому что я многодетная мама. Включился инстинкт самосохранения. Знала, что при встрече с лисой нельзя бежать. Животное поймет, что я боюсь, и набросится на меня», — рассказала Наталья Евдокименкова спустя сутки после встречи с диким зверем. Отбиться от лисы, предположительно зараженной бешенством, женщина смогла с помощью рюкзака. Да ещё и сняла происходящее на видео. Кадры нападения уже посмотрели тысячи человек.

Она пыталась меня укусить

«Сколько там тропинка? Метров тридцать?» — уточнила Наталья у мужа, отвечая на наш вопрос, как долго пришлось идти вместе с лисой. По узкой дорожке женщина возвращается домой часто. Казалось, до подъезда, где она живет, несколько секунд неторопливым шагом. Но на этот раз путь занял больше пяти минут. Ровно столько по времени продолжается видео, которое многодетная мама сняла на телефон. Запись включила вместе с фонариком.

— Я возвращалась от знакомых и сначала подумала, что меня встречает собака, которую подкармливаю. Когда поняла, что это лиса, включила телефон. Шла спиной к дому, чтобы контролировать поведение агрессивного животного. Лиса потянулась ко мне, попыталась меня укусить. Я предложила ей рюкзак. А что мне было делать? Не могла же я предложить ей ногу.

На кадрах, снятых на телефон, хорошо видно, как животное каждый раз появляется из темноты. Пытается напасть, тянет за лямки рюкзака и отходит в сторону. В ночи светится почему-то только один глаз. Словно меняя тактику, хитрая лиса заходит со спины. Наталья пытается предугадать, откуда ждать опасность, разворачивается. Она хорошо понимает, что, скорее всего, ее преследует бешеный зверь. Заболевание смертельно опасное. Волнение женщины выдает учащённое дыхание.

— Я только дома обратила внимание, что у нее светится только один глаз. И мордочка, видимо, была уже окровавлена. На рюкзаке остались следы. Хотя с виду она нормальная, может быть, ранена была, непонятно.

Я выбросила рюкзак

Чтобы заразиться бешенством, достаточно слюны больного животного. Без принятия профилактических мер вероятность смертельного исхода 100%. Рисковать жизнью нельзя.

В селе Городище Юрьев-Польского района, где произошел инцидент, лисы периодически выходят к людям.

Мы разговариваем с Натальей по телефону. Женщина успокаивает: рюкзак, обслюнявленный лисой, она в руки не брала, источник опасности уничтожила. Сразу после возвращения домой женщина позвонила знакомому медику и проконсультировалась.

— Я знаю, что бешенство неизлечимо. Набрала номер знакомого работника скорой помощи. Он сразу предупредил, что рюкзак трогать нельзя. Прикасаться к предметам, которые были в пасти зараженного животного, смертельно опасно. В перчатках все аккуратно достала из рюкзака, а сам рюкзак утилизировала.

Раньше при виде лисичек Наталья думала о том, какие они красивые. Но личная встреча была малоприятной. Удовольствия от таких контактов точно нет. Сейчас страха не осталось. Сельские жители мало чего боятся, добавит женщина в конце нашего разговора.

— Дикие животные у нас встречаются и к людям выходят. Село небольшое. Перед Новым годом собаки лису загнали, она лежала около мусорных баков. Ее пришлось местным мужчинам добить. Кто знает, что это за зверь. У нас дети гуляют, животные по улицам бегают. Собаки, кошки. И никто их не прививает от бешенства.

Лиса поражена бешенством

О том, что лиса, преследовавшая женщину, с большой степенью вероятности поражена бешенством, говорит старший преподаватель института экологии и биологи ВлГУ Руслан Жуков. По его словам, болезнь действует на нервную систему, и звери начинают себя вести неадекватно.

— Думаю, что она поражена бешенством. Потому что дикие животные, даже прикормленные, так себя не ведут. Эти млекопитающие сумеречные, людей и шума машин боятся. Если животное больное, его мозг поражен. Поэтому такие лисы могут напасть как на человека, так и на собаку. Если она кусала рюкзак, контактировать с ним нельзя. Вирус переносится с помощью слюны или крови инфицированного животного. Достаточно маленькой ранки и вирус может прогрессировать.

При этом проявление агрессии – признак необязательный. Зверь может вести себя ласково, дать погладить. Но вступать с ним в контакт нельзя. Правда, о мерах предосторожности помнят не все и не всегда. Так жители деревни Глебово Ковровского района отважились покормить лисицу с рук. Видео опубликовали в Интернете.

Переносчик бешенства

По статистике, во Владимирской области именно лиса является главным переносчиком бешенства. В 2019 году выявлено 30 диких животных, зараженных смертельно опасной болезнью. Большинство их — рыжие бестии. Для сравнения, шесть лет назад неизлечимая инфекция была зафиксирована в 148 случаях.

Во время пандемии и карантина дикие животные чаще стали выходить к людям.

Лисы встречались даже в областном центре. Хорошо, если никого не трогали. Но были случаи, когда они набрасывались на человека. В микрорайоне Доброе зверь напал на мужчину, который выгуливал собаку. На помощь пострадавшему пришли случайные прохожие, лису убили. Анализ, проведенный Институтом защиты животных в Юрьевце, показал: хищник был бешеным.

Уничтожение лис

Чтобы снизить популяцию лис в дикой природе, область ежегодно тратит сотни тысяч рублей. Два года назад на уничтожение животных было выделено без малого миллион. За каждую лису или енотовидную собаку, сданных на ветеринарную станцию, охотникам доплачивали по 1200 рублей. Таким образом было добыто 750 животных.

Нет задачи уничтожить лис в дикой природе, поясняют специалисты. Важно разорвать передачу вируса от одного животного к другому, не допустить возникновения природных очагов болезни. Инфекция может затронуть и домашних животных, контактировавших с бешеными хищниками. Поэтому так важно прививать от смертельно опасной болезни кошек и собак.

Лиса напала на собаку

Историй о том, как на собаку напала лиса, немало. Прошлой весной хищный зверь забежал во двор жителей деревни Зубцово Ковровского района. Лесной хищник попытался проникнуть в вольер, животные сцепились, завязалась драка. Пес смог откусить лисице нос. Дикое животное погибло, а проведенное исследование подтвердило, что оно было больным бешенством.

На экспертизу пришлось отправлять и голову домашней собаки, покусанной лисой в Суздальском районе. Пес перестал откликаться на кличку, у него помутнел взгляд, повисла слюна. В один из дней собака проявила агрессию к своему хозяину, а потом скончалась. Исследование показало: пес был заражен смертельно опасным вирусом. Труп животного пришлось сжечь. А покусанного человека отправить на вакцинацию.

Прививка – единственный шанс

Три года назад 53-летний житель Юрьев-Польского района решил погладить милую с виду енотовидную собаку. Зверя он увидел в песчаном карьере у деревни Горки. Тот укусил человека за палец. При этом обращаться к врачу пострадавший не стал. А когда через несколько дней оправился к терапевту, было уже поздно. Спасти мужчину, зараженному бешенством, не удалось. Единственным средством, способным предотвратить развитие смертельной болезни, была бы антирабическая вакцина. Но вовремя ее не сделали.

Инкубационный период бешенства может тянуться от 10 дней до года.

Болезнь начинается с головной боли, снижения аппетита, болей в мышцах, слабости, депрессии. На этой стадии бешенство можно перепутать с обычной простудой. Клиническая же картина развивается в течение 3-5 дней. Больной не может ни пить, ни есть. Судорогу может вызвать даже напоминание о воде или звук воды, текущей из крана.

Гидрофобия развивается примерно у 75% заболевших бешенством людей. Вызвать судорогу может также обычное дуновение ветерка (аэрофобия), яркий свет (фотофобия) или громкие звуки (ауфобия). А умирают больные бешенством от паралича дыхания.

Контакт с бешеным животным — смертельно опасен. Подходить, а главное, трогать инфицированного зверя нельзя. А если вы пережили нападение, срочно обратитесь к врачу. Простые правила могут спасти жизнь.