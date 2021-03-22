«Ростелеком» поддержал чемпионат WorldSkills во Владимире

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia[1]) Владимирской области. Конкурс профессионального мастерства прошел с 13 по 19 апреля во Владимирском политехническом колледже и собрал более 400 участников и гостей. На площадке соревнований «Ростелеком» организовал канал связи для обеспечения рабочих мест проводным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Кроме того, для гостей и участников провайдер развернул беспроводную Wi-Fi-сеть.

Всего на 20 площадках чемпионата приняли участие более двух тысяч человек — учащиеся школ, колледжей и техникумов, студенты вузов, а также сотрудники предприятий и организаций. «Ростелеком» отметил памятными подарками победителей чемпионата в номинации «Сетевое и системное администрирование. Все призеры вошли в сборную Владимирской области, которая поедет в Великий Новгород на федеральный этап WorldSkills Russia.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

— С оргкомитетом чемпионата WorldSkills компания сотрудничает уже четвертый год. Для обеспечения бесперебойной связи на основной площадке конкурса мы развернули услугу “Управляемый Wi-Fi”. А для защиты построенных корпоративных сетей использовали многофункциональное решение, способное обеспечить комплексную безопасность ИТ-инфраструктуры. Заказчик получил не просто набор оборудования, а все работы под ключ, начиная от установки и заканчивая технической поддержкой. В этом году участники показали высочайший класс, и я уверен, что конкурс поможет им закрепить теоретические знания, полученные в обучении. Ну, а наши технологические решения позволили им продемонстрировать свое мастерство и побороться за первенство на чемпионате.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» помогает организовать гостевой беспроводной доступ в интернет с авторизацией пользователей, согласно российскому законодательству. Услуга позволяет управлять настройками сетей и политик доступа, публиковать рекламу и объявления на приветственной странице.

Подробнее об услугах компании для бизнеса можно узнать на сайте компании или по бесплатному номеру контактного центра 8 800 200-30-00.

[1] Международное некоммерческое движение WorldSkills существует более 50 лет. Цель движения – повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования в мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. Россия присоединилась к нему в 2012 году.