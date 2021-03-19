Рост цен на бензин может спровоцировать падение качества топлива

Бензин медленно, но верно дорожает. Общественники из «Народного контроля» опасаются, что вырастут не только цены на топливо, но и ухудшится его качество. Это скажется и на работе бюджетных организаций, прежде всего, медицинских. Они закупают топливо через торги, а там цена — определяющий фактор. Кто предложит дешевле, тот и победит. Но крупные региональные и федеральные АЗС вряд ли будут снижать или сдерживать ставки ради бюджетников. А мелкие нужную цену сформируют только одним — в ущерб качеству. И даже большинство перевозчиков-частников, не подпадающих под требования законодательства о госзакупках, тоже будут экономить, а стало быть, искать дешёвое топливо.

Алексей Смирнов, руководитель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Народный контроль» :

За повышением цен на топливо идёт резкий скачок продаж некачественных нефтепродуктов. В настоящий момент уже пошли сигналы от наших бюджетников, в частности, «скорой помощи», что они уже получают некачественные нефтепродукты.

В условиях борьбы с коронавирусом скорая помощь должна быть обеспечена всем необходимым.

Мы видим, что одни пытаются помочь, а другие хотят заработать. Это неправильно.

Общественники ежемесячно проверяют десятки заправок на качество продуктов.

В этом году эксперты «Народного контроля» провели около 30 АЗС. На двух из них в Вязниковском районе обнаружили дистилляты и некачественные нефтепродукты. Это тревожный сигнал для региона, который только-только вышел из «черного списка» по качеству топлива, составленного Росстандартом. Торгово-промышленная палата региона поддержала общественников в этом вопросе и организовала круглый стол, в котором приняли участие представители перевозчиков и автозаправочных станций.

Андрей Васьков, исполнительный директор ассоциации предприятий автомобильного транспорта:

Перевозчики привязаны к городам, заправляются в тех же районах. Кого не устраивает топливо на заправках, начинают работать напрямую, устанавливают бочки, мини-заправки у себя на базах и закупаются напрямую.

С качеством проблем нет. От печного топлива ушли. Было время, когда перевозчик не мог выйти на линию, потому что автобусы не заводились, солярка застыла.

Большинство перевозчиков, впрочем, удручены ростом цен на топливо, а не его качеством. Эксперт рынка перевозок Андрей Васьков добавил, что последние конкурсы на пригородные и межмуниципальные маршруты выигрывают те перевозчики, у которых в автопарке имеются машины на компримированном топливе. Оно более качественное, но цены «кусаются».

Председатель ТПП региона Иван Аксёнов заметил, что в сдерживании цен на топливо для бюджетников можно применять те же механизмы, что уже успешно отработаны в закупках продуктов питания для социальной сферы. Независимые эксперты проверяют сами контракты, участников и осуществляют жесткий контроль исполнения договорных обязательств.