Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях других регионов

Юные жители Владимирской области, как и всей страны в целом, смогут отдохнуть этим летом в детских лагерях за пределами своего региона. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, увеличили разрешенное количество детей в отрядах с 50% до 75%. При этом запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях или при участии родителей по-прежнему сохраняется. Мероприятия должны быть организованы преимущественно на воздухе.

Точное количество детских лагерей, которые откроются летом во Владимирской области, пока не известно.

В региональном управлении Роспотребнадзора «Призыву» пояснили, что детский отдых этого года будет организован, в первую очередь, с учетом эпидемиологической обстановки. Если ситуация с заболеваемостью COVID-19 у нас сохранится стабильной или пойдет на понижение, то мы сможем, как отправлять детей на отдых в другие регионы, так и принимать сами. Но тоже из областей, где сложилась положительная тенденция.

— Чтобы не спровоцировать вспышку заболеваемости, пока на апрель у нас сохраняются ограничительные мероприятия по коронавирусу. Впереди майские праздники. Чтобы их отметить, а потом и отдохнуть летом, нужно еще потерпеть, — отметила пресс-секретарь надзорного ведомства Марина Колтунова.

Пока же ситуация с коронавирусом во Владимирской области сохраняется стабильной. За минувшие сутки во Владимирской области положительные тесты на коронавирус получили 66 жителей. Прежде такие показатели регистрировались в октябре прошлого года.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор оценил возможность третьей волны коронавируса.