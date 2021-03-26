Роспотребнадзор оценил возможность третьей волны коронавируса во Владимирской области

Ситуация с распространением инфекции стабилизировалась

Региональное управление Роспотребнадзора оценило возможность третьей волны коронавируса во Владимирской области. По информации пресс-секретаря надзорного ведомства Марины Колтуновой, стремительного роста числа заболевших в ближайшее время не ожидается. Ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. При этом специалисты далеки от мысли, что пора снимать маски.

Нам удалось избежать взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Самый сложный период, по нашим оценкам, пройден. Но снятия ограничительных мер можно будет ожидать, только когда в области будет достигнут коллективный иммунитет. Нас настораживает поведение жителей региона, многие из которых решили, что уже пришло время расслабиться. В общественном транспорте людей в масках очень мало, — отметила Марина Колтунова.

Вакцинацию от коронавируса прошли 46 тысяч жителей области

При этом прививку от коронавируса получили чуть больше 3% жителей области.

По данным регионального департамента здравоохранения, вакцинацию прошли около 46 тысяч человек. И этого явно недостаточно для региона с населением 1 миллион 365 тысяч. А значит, до выработки массовой защиты от коронавируса еще далеко. Специалисты напоминают, что коллективный иммунитет формируется, если привились или переболели свыше 60% человек.

Роспотребнадзор призывает не снимать маски

— Мы ожидаем, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Прививаться от него придется каждый год. Конечно, сезонные всплески еще возможны, но  стремительный рост числа инфицированных, скорее всего, останется в прошлом, — пояснила пресс-секретарь надзорного ведомства.

До конца марта в регион ожидается поставка до 20 тысяч доз вакцины. Записаться на прививку можно на портале государственных услуг. Полный список медучреждений, проводящих вакцинацию, есть на официальных страницах областного департамента здравоохранения в социальных сетях.

Ранее «Призыв» сообщал о постковидных синдромах, с которыми сталкиваются переболевшие опасным вирусом.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»

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