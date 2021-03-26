Роспотребнадзор оценил возможность третьей волны коронавируса во Владимирской области

Региональное управление Роспотребнадзора оценило возможность третьей волны коронавируса во Владимирской области. По информации пресс-секретаря надзорного ведомства Марины Колтуновой, стремительного роста числа заболевших в ближайшее время не ожидается. Ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. При этом специалисты далеки от мысли, что пора снимать маски.

— Нам удалось избежать взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Самый сложный период, по нашим оценкам, пройден. Но снятия ограничительных мер можно будет ожидать, только когда в области будет достигнут коллективный иммунитет. Нас настораживает поведение жителей региона, многие из которых решили, что уже пришло время расслабиться. В общественном транспорте людей в масках очень мало, — отметила Марина Колтунова.

При этом прививку от коронавируса получили чуть больше 3% жителей области.

По данным регионального департамента здравоохранения, вакцинацию прошли около 46 тысяч человек. И этого явно недостаточно для региона с населением 1 миллион 365 тысяч. А значит, до выработки массовой защиты от коронавируса еще далеко. Специалисты напоминают, что коллективный иммунитет формируется, если привились или переболели свыше 60% человек.

— Мы ожидаем, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Прививаться от него придется каждый год. Конечно, сезонные всплески еще возможны, но стремительный рост числа инфицированных, скорее всего, останется в прошлом, — пояснила пресс-секретарь надзорного ведомства.

До конца марта в регион ожидается поставка до 20 тысяч доз вакцины. Записаться на прививку можно на портале государственных услуг. Полный список медучреждений, проводящих вакцинацию, есть на официальных страницах областного департамента здравоохранения в социальных сетях.

Ранее «Призыв» сообщал о постковидных синдромах, с которыми сталкиваются переболевшие опасным вирусом.