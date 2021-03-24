Родители не могут добраться до новых яслей в Веризино

Новый сад во владимирском микрорайоне Полянка оказался малодоступен приписанным к нему жителям соседнего Веризино. Родители не могут туда добраться. Автобусы ходят редко. Интервал маршрутов № 4С и 9С — 40-50 минут. Один только подходящий вариант — на машине. А если её нет?

Ясли на Полянке работают всего третий день, а родители уже готовы отказаться от путевок туда. Семьи из Веризино больше десяти лет ждали садика в микрорайоне, но когда дождались — разочаровались.

— Мы все с улиц Новгородской и Куйбышева получили путевки на Полянку. Перед нами в очереди был шесть льготников в этот же сад. Мы и сами имеем льготы на первоочередное устройство, — рассказал молодой папа Максим Кабанов. — Сейчас в ясли ходят 6 малышей. Остальные сидят дома. 15 человек написали уже заявление на перевод с Полянки.

На Куйбышева открыт корпус на 115 мест, а на Полянке — на 50 мест.

Молодые родители пользуются приложениями «Яндекс карты». Перед выходом на остановку они смотрят расписание маршрутов № 4С и 9С. Сегодня автобус пришел на 40 минут позже, чем было показано на карте. Простоять столько на морозном ветру с малышом — не всякому родителю под силу. Ранее «Призыв» сообщал, что городские власти обещали наладить работу общественного транспорта и учесть пожелания родителей. Пока изменений нет.

А сейчас появилась ещё одна проблема — ясли на Полянке хотят уже сделать полноценным садиком. Все, кто получил туда путевки в два года, будут ходить до самого выпуска.

— Нам уже сообщили, что ясельную группу сделают до 4 лет, а другая будет смешанной — с 4 до 7 лет. Вы представляете, какая разница между детьми? Да и группы придется переделывать, дооборудовать. Ведь они под ясли рассчитаны, — жалуются родители из Веризино.

Транспортная доступность всегда рассчитывается на этапе проектирования дошкольных учреждений. В данном случае учли наличие маршрутов, но не график их работы. Из-за этого многие семьи написали обращения в управление образования с просьбой о переводе. С таким раскладом новый ясельный корпус опустеет, малышей туда придётся искать по всему городу. Проще, действительно, организовать специальный автобус для подвоза детишек, о чем и говорил глава города.